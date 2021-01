Le vicende sentimentali di Can Divit e Sanem Aydin, interpretati rispettivamente da Can Yaman e Demet Özdemir e protagonisti principali della soap opera DayDreamer - le ali del sogno, continuano ad appassionare. Gli spoiler della puntata che occuperà Canale 5 il 3 febbraio 2021 dicono che il fotografo approfitterà della sua festa di compleanno per chiedere la mano della propria amata dopo aver tirato fuori dalla sua giacca una scatolina elegante contenente un anello. Ovviamente Can prenderà tutti alla sprovvista, dato che nessuno si sarebbe mai aspettato di assistere a tale scena.

DayDramer, spoiler del 3/02: Sanem non comprende l’atteggiamento di Huma

Dopo la pausa del periodo natalizio Can Divit, Sanem Aydin, e tutti gli altri personaggi dello sceneggiato turco sono tornati a fare compagnia ai telespettatori. Nel corso del 111esimo episodio che andrà in onda sul piccolo schermo mercoledì 3 febbraio 2021, sempre nella fascia pomeridiana dalle ore 16:40 circa, Sanem, con la complicità della futura malefica suocera Huma (Ipek Tenolcay), preparerà una festa a sorpresa per il compleanno di Can, pur avendolo già stupito facendogli un regalo particolare. La giovane Aydin continuerà a non comprendere quali sono le intenzioni della madre del fotografo nei suoi confronti.

In effetti, l’ex moglie di Aziz si fingerà buona ma il suo reale obiettivo continuerà ad essere quello di far separare in modo definitivo suo figlio Can dall’aspirante scrittrice.

Al party organizzato per il primogenito di Divit prenderanno parte anche alcuni ex compagni di scuola del festeggiato e gente appartenente all’alta borghesia di Istanbul.

Can fa una proposta di nozze alla secondogenita degli Aydin, Leyla confessa ad Emre di essere single

Nonostante ciò, Sanem, Mevkibe (Özlem Tokaslan), Nihat (Berat Yenilmez) e Leyla (Öznur Serçeler) non faranno fatica a farsi apprezzare da tutti coloro che saranno presenti al party grazie alla loro umiltà e semplicità, alla stessa maniera di Muzaffer (Cihan Ercan).

A questo punto Can, ancora una volta, si renderà protagonista di un gesto romantico per la propria amata, visto che sorprenderà tutti quando regalerà a Sanem un anello di fidanzamento per chiederle di sposarlo. Se da una parte gli Aydin si mostreranno felici, soprattutto Nihat, Huma e Polen rimarranno basite. In seguito CeyCey (Anıl Çelik) riuscirà a farsi perdonare da Ayhan (Ceren Taşci) dopo aver attuato i consigli dell’aspirante scrittrice, mentre Muzaffer si dichiarerà a Guliz (Sibel Şişman) chiedendole un appuntamento.

Infine, Leyla troverà il coraggio di confessare ad Emre (Birand Tunca) che lei e Osman (Ali Yagci) non stanno più insieme, all’insaputa dei suoi genitori.