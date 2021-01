Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni riguardanti le trame delle puntate del 2021 rivelano che assisteremo al ritorno in scena del personaggio di Marta. Dopo il lungo periodo di assenza, in cui è stata impegnata negli Stati Uniti d'America per una nuova avventura lavorativa, per la moglie di Conti giungerà il momento di rimettere piede a Milano ma dovrà prendere atto del fatto che molte cose sono cambiate. La presenza di Beatrice, cognata di Vittorio, finirà per stravolgere la vita dell'uomo al punto che i due si lasceranno andare alla passione.

Marta ritorna a casa da Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2021 rivelano che Vittorio e Beatrice cercheranno in tutti i modi di mantenere le distanze e di non cedere alla passione ma per loro non sarà affatto semplice riuscire a mantenere fede e questa promessa che si sono fatti.

Il colpo di scena, infatti, non tarderà ad arrivare e le trame dei prossimi appuntamenti con la soap rivelano che una sera Vittorio e la cognata si lasceranno trasportare dal sentimento che li unisce e si consumerà così il tradimento ai danni di Marta.

Vittorio, quindi, si trasformerà in un marito infedele che non ha saputo aspettare e portare rispetto a sua moglie, la quale ormai è a un passo dal fatidico ritorno a casa.

Vittorio ha tradito Marta con la cognata: confesserà oppure no?

Le trame de Il Paradiso delle signore del 2021, infatti, rivelano che la presenza in scena di Marta è prevista a partire dalle puntate della soap in programma durante il mese di febbraio. Un rientro in scena molto atteso anche perché a questo punto bisognerà capire come si evolverà la situazione.

Marta, infatti, non ha mai conosciuto prima Beatrice e quindi al suo arrivo in città dovrà presentarsi alla nuova famiglia di suo marito Vittorio. Resta da capire, poi, quale sarà la reazione dell'uomo: confesserà a sua moglie di averla tradita con Beatrice oppure farà finta di nulla?

Adelaide e il segreto su Achille: le trame de Il Paradiso delle signore del 2021

Ma soprattutto, come si evolverà il rapporto tra Vittorio Conti e sua cognata Beatrice? I due, dopo essersi lasciati andare alla passione, riusciranno a contenersi oppure si lasceranno andare a ulteriori momenti di intimità? Un colpo di scena che finirà per stravolgere gli equilibri e le trame dei nuovi episodi della soap.

Occhi puntati anche sul segreto della contessa Adelaide: le trame de Il Paradiso delle signore del 2021 rivelano che la donna dovrà fare chiarezza sulla sparizione misteriosa di suo marito Achille Ravasi, di cui ha fatto perdere le tracce dopo essere tornata dal viaggio di nozze.