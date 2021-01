Nelle prossime puntate di DayDreamer Sanem non dovrà affrontare solamente i suoi problemi di natura sentimentale, ma anche quelli professionali. Infatti la ragazza si vedrà alle prese con la stesura del suo primo romanzo, ma avere delle idee valide si rivelerà più difficile del previsto, al punto che si confronterà con Yigit esponendogli il suo problema. Il ragazzo le consiglierà di continuerà ad allenarsi a scrivere, lui è sicuro che le cose andranno per il meglio.

Sanem teme che Huma non l'accetti

La giovane Aydin, invece, si confronterà in merito ai suoi problemi sentimentali/familiari con Leyla.

Dopo il confronto che le due ragazze hanno avuto con Huma (in cui la donna metteva in risalto l'alto tenore di vita dei Divit, rispetto alle umili origini degli Aydin), Sanem avrà paura che la futura suocera non l'accetti nella sua famiglia, per questo sarà anche spaventata all'idea di sposarsi. L'unico problema è che questa conversazione verrà udita anche da Can, che sconvolto non si farà vedere e andrà via.

Can andrà da suo fratello Emre e gli riferirà ciò che la sua ragazza ha raccontato alla sorella: Sanem teme di sposarlo. Il fotografo sarà spaventato dalle paure di Sanem, ma la sua preoccupazione crescerà ancora di più in quanto ripenserà a tutte le discrepanze d'idee che hanno avuto mentre cercavano la casa e il viaggio di nozze per Leyla ed Emre: Can temerà che tutte queste cose possano influenzare le eventuali scelte di Sanem.

Emre proverà a rassicurarlo, dicendogli che Sanem lo ama su serio e che se non fosse stato così probabilmente lui avrebbe già deciso di non stare insieme a lei. Can porrà fiducia nelle parole delle fratello, ma questa situazione innescherà una serie di misunderstanding creati a tavolino da Huma.

Huma fa credere a Sanem che Can ha paura di sposarsi

Tutto inizierà quando Leyla chiederà nuovamente aiuto a Sanem per sbrigare le sue faccende della lista di nozze.

La sorella accetterà e successivamente si recherà in agenzia da Can per chiedergli di accompagnarla a fare spese. La sua presenza verrà captata da Huma, che proprio accanto alla ragazza chiacchiererà con Deren, dicendole di aver sentito Can dichiararsi timoroso in merito alle nozze con Sanem. Ovviamente questa affermazione non farà altro che mettere in ansia la giovane Aydin, anche se con Can farà finta di nulla.

I due, successivamente, usciranno insieme per proseguire con le compere per la lista di nozze di Leyla ed Emre, ma anche qui continueranno le divergenze d'idee: ciò porterà la coppia ad avere dei turbamenti in merito al loro rapporto.

Sanem non riuscirà più a tenersi tutto dentro, per questo motivo deciderà di farsi forza e di affrontare l'argomento con Can. Andrà nel suo ufficio, ma lì ad attenderla ci sarà un'altra sorpresa: una proposta di lavoro che vedrà Can e Sanem nelle vesti di modelli.