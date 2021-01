L'improvviso matrimonio tra Emre e Leyla porterà scompiglio nelle prossime puntate di DayDreamer. La reazione delle loro madri non sarà delle migliori e i ragazzi si ritroveranno costretti ad accompagnarle in ospedale.

Huma e Mevkibe credono che Can e Sanem si siano sposati

Ormai è fatta: Leyla ed Emre sono diventati marito e moglie, sotto gli occhi un po' "invidiosi" di Can, infatti anche lui vorrebbe sposare Sanem senza dire nulla alle rispettive famiglie, visti i continui litigi di Huma e Mevkibe al solo sentire la parola "matrimonio". A ogni modo, Emre e Leyla si allontaneranno un attimo dalla sala in cui si è tenuta la cerimonia civile e Can e Sanem prenderanno il loro posto davanti all'officiante del matrimonio.

I due, ironicamente, simuleranno le loro nozze, ma proprio nel momento in cui la giovane Aydin dirà "lo voglio", nella sala giungeranno le disperate, e alquanto allarmate, Huma e Mevkibe.

In un primo momento le due donne traviseranno la situazione, in quanto crederanno che a sposarsi siano stati proprio Can e Sanem. Non faranno altro che rimproverarli, mentre i due ragazzi, invano, cercheranno di spiegargli che in realtà è solo un misunderstanding, ma loro non sentiranno ragioni. Riusciranno solo a fermarsi quando vedranno un documento che verrà consegnato nelle mani di Sanem.

Le mamme scoprono il matrimonio di Leyla ed Emre

Il documento parla chiaro: certifica l'ufficializzazione del matrimonio celebrato tra Emre e Leyla. La reazione delle due mamme sarà a dir poco tragica e Mevkibe non farà altro che sbatterà la testa sul tavolo in cui è stato celebrato il matrimonio.

Emre e Leyla saranno ancora all'oscuro della reazione delle loro madri, in quanto il neo marito si è allontanato dalla sala del matrimonio per accompagnare la sua mogliettina alla toilette. La neo coppia di sposini sarà ancora incredula del gesto eclatante da loro fatto e forse dentro di loro crederanno che da questo momento in poi la strada sarà tutta in discesa, ma in realtà non sarà affatto così.

Huma e Mevkibe svengono

Proprio mentre si avvieranno verso l'uscita, sentiranno le urla strazianti delle loro madri, così decideranno di andare da loro per affrontarle e spiegarle la situazione. Entreranno improvvisamente nella sala e all'unisono annunceranno di essersi sposati. Sarà la goccia che fare traboccare il vaso, infatti anche le due donne "all'unisono" perderanno conoscenza.

La situazione diverrà tragicomica, infatti mentre i figli saranno intenti a soccorrere le rispettive madri, lo zio Mithat (che le ha accompagnate) sarà sempre impegnato a fare un selfie per immortalare il momento. Come si evolverà la situazione? Per le due mamme ci sarà la corsa in ospedale e per la neo coppia la vita si prospetterà più difficile del previsto.