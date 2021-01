Le anticipazioni di Un posto al sole del 2021 rivelano che dopo l'uscita di scena di Marina, non si sa se la donna tornerà di nuovo a essere una delle protagoniste della soap oppure se si tratta di un addio definitivo. I fan sperano di ritrovarla di nuovo in scena, ma per ora l'attrice che la interpreta, Nina Soldano, ha smorzato l'entusiasmo dei vari sostenitori della soap ambientata a Napoli. Occhi puntati anche sul ritorno in scena del personaggio di Chiara, ma anche sulle novità della storia che vede coinvolti Barbara e Alberto Palladini.

L'uscita di scena di Marina dal cast di Un posto al sole: parla l'attrice Nina Soldano

A fare un po' di chiarezza su quello che sta accadendo dietro le quinte di Un posto al sole è stata l'attrice Nina Soldano che, sui suoi account social, ha deciso di ringraziare i tantissimi fan per l'amore e la stima che le hanno dimostrato nel corso di questi anni di permanenza nella soap.

Tuttavia l'attrice di Marina è stata molto chiara nel dire che l'uscita di scena del suo personaggio non è dipesa da lei e che, al momento, non sa se è previsto un ritorno in futuro. Nel caso in cui dovesse essere così, si tratterebbe di una grave perdita per il cast della soap, dato che Marina è da anni la "dark lady" di ferro, in grado di tessere trame intense e ricche di colpi di scena.

Secondo alcune indiscrezioni riportate in rete, dietro questa decisione legata all'uscita di scena di Marina, potrebbero celarsi anche motivi economici, legati al compenso dell'attrice.

Il ritorno a Napoli di Chiara: anticipazioni Un posto al sole del 2021

Per un personaggio che va via, però, ce n'è già un altro pronto a tornare. Le anticipazioni di Un posto al sole del 2021, infatti, rivelano che il pubblico assisterà al ritorno stabile di Chiara, la quale tornerà a lavorare in radio e la sua presenza finirà per causare non pochi problemi a Michele.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Il giornalista, infatti, sarà in grandissima difficoltà con Chiara, dato che entrambi avranno due visioni lavorative differenti che li porteranno ad avere degli accesi scontri. Cosa succederà tra i due? Riusciranno Chiara e Michele a trovare un punto d'incontro oppure uno dei due dovrà dire addio alla radio?

Barbara e Alberto: futuro da scrivere nelle puntate di Un posto al sole del 2021

Riflettori ben puntati anche sulla coppia composta da Barbara e Alberto che saranno tra i protagonisti di questo 2021 di Un posto al sole.

L'attrice Mariella Valentini ha dichiarato che in queste settimane stanno girando le nuove scene che la vedono protagonista e non sa ancora con certezza quello che succederà al personaggio di Barbara. Di sicuro, però, questa volta sarà Barbara a tenere in mano le redini della situazione e quindi a gestire Alberto, che si è sempre mostrato come un uomo sicuro di sé.