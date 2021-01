L'offerta di Disney+ si amplia. Dal 23 febbraio al catalogo Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic si aggiunge il brand Star. In quest'ultimo confluiranno le produzioni Fx, 20th Century, Disney e le passate Serie TV di Fox. La caratteristica di questa nuova sezione è la maturità dei contenuti proposti, indirizzati ad un pubblico adulto. Star corrisponderebbe, a livello globale, alla piattaforma Hulu. Arriveranno per la prima volta in Italia delle prime visioni assolute come la serie thriller Big Sky e il sentimental-drama Love, Victor. Saranno inoltre disponibili numerose serie televisive complete di tutte le stagioni come Lost, X-Files e How I met your mother.

Le serie tv inedite di Disney+ nel catalogo Star: in arrivo Big Sky

Il 23 febbraio Disney+ rilascerà delle serie televisive inedite pubblicate in Italia come Star Original. Tra queste spiccherà il thriller drama Big Sky, creato da David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing). La serie è attualmente in onda negli USA su ABC e segue le indagini sulla scomparsa di due ragazze. Sulla piattaforma verranno rilasciate anche l'unica stagione della serie marvel Helstorm e il romantic-drama Love, Victor, spin-off del film Tuo, Simon. Inoltre, debutteranno la serie crime Godfather of Harlem, con Forest Whitaker nei panni del famigerato boss Bumpy Johnson e la sitcom animata di genere sci-fi Solar Opposites.

Tutte le serie tv disponibili su Disney+ Star

Saranno incluse nel catalogo Star di Disney+ le serie con l'agente Jack Bauer, 24 e Live Another Day, senza dimenticare l'unica stagione dello spin-off Legacy (senza Kiefer Sutherland). Gli utenti potranno inoltre vedere tutte le stagioni dei crime-drama Bones, Castle, 9-1-1, Perception e Prison Break, delle serie tv di genere spy Alias, The Americans e Homeland, delle produzioni di Fx Terriers, Feud, Marte e The Strain e delle sitcom Black-Ish, Cougar Town, La vita secondo Jim, Modern Family, Atlanta, How I Met Your Mother e Scrubs.

Saranno rilasciati anche tutti gli episodi delle serie tv di Shonda Rhimes Grey's Anatomy (fino alla stagione 16), Scandal e Station 19 (fino alla stagione 3) e tutte le stagioni delle serie ABC Brothers & Sisters, Desperate Housewives, Devious Maids, Resurrection, Revenge, Flash Forward, Lost e Ugly Betty. Saranno incluse nel catalogo anche le serie di Fox Glee, Sleepy Hollow, Scream Queens, Terra Nova, le sitcom animate American Dad!

, I Griffin e The Cleveland Show e le serie cult Buffy l'ammazzavampiri e X-Files.

Il costo per vedere le serie di Star su Disney+

Star sarà disponibile dal 23 febbraio per tutti gli abbonati a Disney+. Per chi lo è già il costo non cambierà fino al 22 agosto, per coloro che si abboneranno per la prima volta la cifra sarà di € 8,99 al mese o di € 89,99 all'anno. Considerato che si tratta di contenuti adatti ad un pubblico adulto, Disney+ garantirà un nuovo parental control che permetta di inserire dei limiti di accesso per alcuni profili in base all'età, dando la possibilità di aggiungere un pin per sbloccare le serie tv che non si ritengono adatte ai bambini.