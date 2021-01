Francesco Oppini è recentemente intervenuto a Radio Radio nel programma "Non succederà più" condotto da Giada Di Miceli e ha fornito la propria opinione sulla coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nata al Grande Fratello Vip. Secondo il figlio di Alba Parietti, l'ex velino sarebbe entrato al reality show con l'intenzione di intraprendere una relazione.

Le parole di Oppini su Pierpaolo

Francesco Oppini è stato un concorrente del Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di conoscere Pierpaolo Pretelli e di vedere da vicino il flirt tra l'ex velino ed Elisabetta Gregoraci. Inoltre, prima di abbandonare la casa di Cinecittà a inizio dicembre, ha avuto anche la possibilità di conoscere Giulia Salemi.

Nell'intervista radiofonica il figlio di Alba Parietti ha detto la sua sui "Prelemi" (ship nata dalla fusione del cognome Pretelli-Salemi). A detta di Francesco, Pierpaolo Pretelli è il "classico" bravo ragazzo. In merito alla relazione intrapresa da Pierpaolo con Giulia Salemi, Oppini ha detto: "Probabilmente aveva voglia di farsi la storia nella casa". Secondo l'ex gieffino, non ci sarebbe nulla di male a voler avere una storia dentro a un reality show, sia per strategia, per per un modo di fare o vivere. Nonostante tutto il 38enne ha ammesso di non aver gradito molto l'atteggiamento del suo ex coinquilino: “Mi è dispiaciuto vedere dei copia e incolla prima con Elisabetta poi con Giulia”. Francesco ha sottolineato che Pierpaolo ad esempio, nel momento in cui ha intrapreso la liaison con Salemi, aveva confidato ad Alfonso Signorini di essere confuso sul rapporto con l'ex compagna Ariadna Romero.

L’amicizia speciale tra Dayane e Rosalinda

Nel corso dell'intervista radiofonica con Giada Di Miceli, Francesco Oppini ha parlato anche dell'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò.

Secondo il 38enne, le due ragazze non sono innamorate ma solo molto amiche: "Da una come Dayane puoi farti trarre in inganno". Francesco ha sottolineato che la modella brasiliana non è cattiva, ma - avendo avuto un passato difficile - ha un approccio alla vita differente.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Inoltre secondo lui: "Mello degli alti e bassi li ha avuti con tutti. E lo ha fatto con la sua migliore amica, l’ha pugnalata alle spalle".

Per quanto riguarda l'attrice siciliana, Oppini ha definito Rosalinda una ragazza "brava e sensibile".

Il pensiero su Antonella Elia

Prima di congedarsi dai microfoni di Radio Radio Francesco Oppini ha commentato anche l'atteggiamento di Antonella Elia: la showgirl piemontese al Grande Fratello Vip ricopre il ruolo di opinionista.

Secondo l'ex gieffino, è vero che Antonella ha il compito di disturbare gli equilibri della casa, ma non dovrebbe mai andare sul personale.

Lo stesso Oppini quando era all'interno del reality show spesso è stato punzecchiato dalla showgirl. Sebbene Francesco non condivida il modo di fare dell'opinionista, in studio hanno un rapporto tranquillo e civile.