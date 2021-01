Da dopo la puntata del 25 gennaio, il passato di Francesco Monte nella casa del Grande Fratello Vip sembra essere uno degli argomenti preferiti dei concorrenti della casa. Dopo Tommaso Zorzi che ha raccontato perché non corre buon sangue tra lui e il pugliese, anche Dayane Mello si è esposta per rammentare ai compagni d'avventura un episodio accaduto nella terza edizione del reality, quella alla quale il tronista ha partecipato con Giulia Salemi. La modella ha criticato il ragazzo dicendosi fortemente contraria a una sua frase, detta dopo aver visto due donne darsi un bacio sulle labbra.

Dayane dalla parte di Zorzi sull'affaire Monte al GF Vip

Ignari della probabile intenzione di Francesco Monte di rivolgersi ai suoi legali per difendersi da quello che si sta dicendo di lui nella casa del GF Vip, alcuni concorrenti continuano a citarlo davanti alle telecamere. Dopo che Tommaso ha spiegato ai compagni d'avventura perché non c'è simpatia tra lui e il pugliese, un'altra "vippona" ha preso parola per criticare l'ex di Giulia Salemi.

Quando Zorzi ha tirato in ballo un episodio accaduto durante la terza edizione Vip (in cui Monte aveva detto la sua su un bacio tra due donne), Dayane è intervenuta e ha detto: "Quella cosa è vera. Ricordo perfettamente quelle immagini".

"Due ragazze si sono baciate e lui ha detto che schifo. Poi si è scatenato il putiferio", ha aggiunto la brasiliana nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando.

Monte minaccia di querelare alcuni concorrenti del GF Vip

"Un uomo che non accetta due donne che si baciano, che è una cosa bellissima. Ma in che mondo vive?", ha detto ancora la prima finalista del GF Vip 5 nel supportare Tommaso.

Mello sostiene di ricordare alla perfezione il caos scatenato da quel commento di Monte su due compagne di reality che si scambiarono un bacio sulle labbra.

Sarebbe stato proprio questo episodio a far cambiare idea a Zorzi sull'allora fidanzato di Giulia, sua amica anche fuori dalle mura di Cinecittà.

L'influencer, infatti, ha ammesso che se il legame con Salemi si è incrinato è anche a causa della sua ex relazione con Francesco: "Tu stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me. Ha detto che se vede due donne che si baciano gli fa schifo e per come sono fatto io non posso fare finta che questa persona mi stia bene.

Tu hai preso le sue difese e tra l’altro ho saputo che lui non voleva avermi intorno. Io dovevo sedermi al tavolo con una persona che non ha piacere di stare lì?".

Giulia Salemi non commenta l'ex nella casa del GF Vip

Mentre Dayane e Tommaso lo criticano davanti alle telecamere, Francesco Monte ha deciso d'informare i curiosi sulla possibile mossa che potrebbe fare per difendersi dalle accuse che sta ricevendo da alcuni abitanti della casa del GF Vip 5.

In un messaggio che ha caricato nelle sue storie su Instagram, il tarantino ha lasciato intendere che non risponderà a Zorzi o Mello né sui social network né in televisione, ma in un luogo più istituzionale.

"Chi si fa i ca... suoi, campa cento anni. I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che, a quanto pare, le nuove generazioni non hanno avuto.

A tutto c'è un limite", ha scritto l'ex volto di Uomini e Donne prima di citare la legge e i tribunali.

"Ci vediamo presto. Un indizio: grande scalinata e portone marrone. La legge è uguale per tutti", ha concluso Monte nello sfogo che potrebbe anticipare una battaglia legale da intraprendere contro chiunque parli male di lui pubblicamente.

L'unica che per ora non ha commentato in nessun modo il passato di Francesco al GF Vip, è la sua ex fidanzata Giulia Salemi: l'italo-persiana si è limitata a confermare che tra il pugliese e il suo amico Tommaso c'era dell'astio reciproco e lei ha fatto fatica a dividersi tra i due per quasi un anno.