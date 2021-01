Rosalinda Cannavò ha avuto un momento di sconforto al Grande Fratello Vip. Stando ad alcune indiscrezione rivelate sul sito del reality show, pare che l'attrice siciliana sia stata messa al corrente dalla sorella di una pausa di riflessione chiesta dal fidanzato Giuliano Condorelli.

La chiamata con la sorella

Dopo l'ennesimo prolungamento del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno avuto la possibilità di ricevere una telefonata dai loro parenti. Rosalinda Cannavò ha parlato con i suoi genitori e con la sorella Francesca. Nella serata di mercoledì 20 gennaio l'attrice siciliana è scoppiata in lacrime con i suoi coinquilini.

Di conseguenza tutti hanno cercato di capire cosa fosse accaduto in confessionale. La diretta interessata ha spiegato che la sorella l'ha messa al corrente che non sentono Giuliano Condorelli da mesi. Stando ad alcune indiscrezioni fornite dal sito del reality show, la realtà sembrerebbe ancora più seria: "La vip è scossa dal messaggio riportatole dalla sorella Francesca in cui lui chiede una pausa". A quel punto tutti i "vipponi" hanno consolato la loro coinquilina. Nonostante le lacrime, Rosalinda ha ammesso che una situazione simile non è la prima volta che si viene a creare. Scendendo nel dettaglio, l'attrice ha confidato di essere stata lasciata dal fidanzato quando lo raggiunse a Milano: "Una volta mi ha mollato quando sono andata a vivere da lui".

Cannavò ha spiegato che in quell'occasione era nel capoluogo lombardo da soli due mesi ed era alla ricerca di un lavoro. La gieffina ha riferito che Giuliano le comunicò di non amarla più: "Non andava bene tra noi. Non andava più per lui che per me". In 10 anni di relazione Rosalinda e Giuliano si sono presi più volte una pausa di riflessione. Oggi, però, Cannavò non è più disposta ad accettare i cambi di umore del suo compagno: "Ragazzi io non ho bisogno di nessuno, vado avanti con le mie forze".

Alcuni fan sognano la coppia Cannavò-Zenga

La notizia che in questo momento Rosalinda Cannavò potrebbe essere tornata single, sta facendo sognare alcuni fan dell'attrice siciliana. In molti infatti, sognano la nascita di una nuova coppia al Grande Fratello Vip formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Il 27enne durante un gioco proposto dagli autori ha ammesso che Rosalinda è il suo tipo di donna ideale.

Il giovane senza giri di parole ha spiegato di essere molto attratto dalla bella siciliana. Inoltre, ha chiosato: "Se Rosalinda fosse single, sarebbe la mia donna ideale". Alle parole di Zenga la destinataria del messaggio non aveva espresso alcun commento, poiché era ancora impegnata sentimentalmente. Adesso che le carte in tavola sono state mischiate, non è detto che tra Rosalinda e Andrea non possa scoccare la scintilla.