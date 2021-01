Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap, nata da un'idea di Bea Schmidt in Germania, va in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle 19:35.

Nella settimana dal 1° al 7 febbraio, le vicende si faranno davvero avvincenti. L'affezionatissimo pubblico, sicuramente, non riuscirà a staccare gli occhi dal piccolo schermo. Nel dettaglio, durante una lezione di polo, Amelie colpirà Linda per errore. La donna sverrà e Dirk, per soccorrerla, si alzerà dalla sedia a rotelle. Lucy, nel frattempo, proverà dei strani sentimenti quando scoprirà che Bela e Michelle stanno trascorrendo del tempo insieme.

Infine, Ariane cercherà di sabotare il Furstenhof.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 1°al 7 febbraio: Linda verrà colpita alla testa da Amelie

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Amelie chiederà a Tim di impartirle una lezione di polo. La ragazza, però, essendo alle prime armi, non riuscirà ad avere il controllo totale del tiro e, per errore, colpirà Linda alla testa. Quest'ultima, in seguito al duro colpo ricevuto, sverrà.

Dirk assisterà a tutta la scena e si farà cogliere dal panico. Incapace di gestire le sue emozioni, si alzerà dalla sedia a rotelle e farà qualche passo verso Linda. Solo successivamente, si renderà conto del suo gesto.

Spoiler di Tempesta d'amore, fino al 7 febbraio: Lucy sarà gelosa di Bela

Negli episodi in onda dal 1°al 7 febbraio, Lucy, dopo la fine della storia con Bela, si sentirà molto sollevata perché finalmente potrà smettere di mentire, però, quando Paul le dirà che il suo ex è in compagnia di Michelle, sentirà qualcosa spezzarsi dentro di lei.

Nel frattempo, Vanessa si convincerà che anche Robert è innamorato di lei, ma ben presto accadranno delle vicende che la contraddiranno.

Intanto, Michael avrà modo di visitare Linda. Per fortuna, la situazione non apparirà troppo grave e se la caverà con un lieve trauma cranico. Il medico le consiglierà di non fare sforzi e di riposare durante le ore successive.

Linda inizierà a sospettare di Dirk

Negli episodi di Tempesta d'amore, in onda dal 1°al 7 febbraio, Dirk penserà che il trauma cranico abbia impedito a Linda di vederlo in piedi, in realtà, la donna ricorderà tutto. Per cercare di tenere in piedi la sua bugia, le dirà che è stata la paura a dargli la forza di compiere quel gesto. Questa menzogna, però, avrà vita breve.

Linda, infatti, si renderà conto che, durante il sonno, Dirk è perfettamente in grado di muovere le gambe.

Intanto, Ariane si impegnerà per rovinare il buon nome del Furstenhof Cercherà di ridurre il personale per creare scompiglio ma Robert riuscirà a sistemare la situazione e, velocemente, assumerà Cornelia, una vecchia amica d'infanzia.