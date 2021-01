Non accennano a placarsi i malumori tra i concorrenti del GF Vip dopo la puntata andata in onda il 25 gennaio scorso. Le scelte di alcuni inquilini infatti hanno fatto storcere il naso sia ad alcuni telespettatori, sia a quei concorrenti che speravano che Tommaso Zorzi potesse approdare direttamente in finale. La prima finalista Dayane Mello, ad esempio, si è esposta per difendere Zorzi e per attaccare chi, come Giulia, Pierpaolo, Rosalinda e Zelletta non ha proprio considerato l'influencer per il secondo posto disponibile.

Dayane Mello difende l'influencer del GF Vip

Al termine della puntata del GF Vip del 25 gennaio, Alfonso Signorini ha chiesto prima alle donne e poi agli uomini della casa di votare per il compagno che, a parer loro, avrebbe meritato di approdare in finale con un mese d'anticipo.

La scelta prima di Giulia Salemi, e subito dopo di Pierpaolo Petrelli, di escludere Tommaso dalla rosa dei candidati al televoto per il secondo finalista della quinta edizione, ha lasciato molte perplessità.

Tra coloro che non hanno compreso fino in fondo le decisioni dei Prelemi c'è Dayane che ha espresso il suo parere schierandosi palesemente con Zorzi. "Non mi è piaciuto il vostro gesto. So che avete una vostra protezione, ma sono quattro mesi che sento Tommaso Zorzi quanto è bravo, Tommaso Zorzi quanto è bello, ma nel momento di salvarlo non ce ne è stato uno. Neanche Rosalinda, Andrea e Pierpaolo", ha detto la Mello rivolgendosi principalmente alla Salemi.

Giulia e Pierpaolo accusati di strategia nella casa del GF Vip

"Lui si è sentito un m...

Pensa che non siete sinceri e anch'io da fuori ho visto così", ha aggiunto Dayane Mello prima che Giulia Salemi provasse a motivare il suo gesto tanto discusso. L'italo-persiana si è difesa dicendo che, da quando è nella casa, da parte di Tommaso non avrebbe ricevuto quasi nulla in termini d'affetto: sebbene si conoscano da anni, la Salemi sostiene di essere stata trascurata e criticata eccessivamente da quello che pensava fosse un suo caro amico.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"A lui non piace nemmeno quando dici che non ti cerca. Ti ha portata a Londra e ti ha voluta in un programma. Non farlo passare per uno che non ti calcola. Misura le parole quando parli di lui", ha replicato la brasiliana davanti alla perplessa compagna d'avventura.

Zorzi ancora lontano dalla finale del GF Vip 5

Giulia non è stata l'unica concorrente del GF Vip che ha allontanato Tommaso dalla finalissima.

Dopo che la Salemi l'ha escluso dalla prima votazione, tra gli inquilini uomini da candidare al televoto (Andrea Zelletta ha avuto la meglio) ci ha pensato Pierpaolo a bloccare l'influencer nella sua cavalcata verso l'ultima serata del 1 marzo. L'ex velino infatti ha espresso una preferenza per Zenga poco prima che Alfonso Signorini aprisse il televoto sul secondo finalista e questa decisione ha stupito quasi tutti.

Anche in casa si è discusso parecchio delle scelte dei Prelemi e delle motivazioni che hanno dato in diretta quando, senza mettersi d'accordo, hanno tolto a Tommaso Zorzi la possibilità di giocarsi un posto in finale con Pretelli e Zelletta. L'italo-persiana, in particolare, ha detto che l'amico non ha bisogno del suo aiuto per arrivare fino alla fine, e lo stesso ha detto Pretelli quando ha affermato di aver voluto dare un voto di affetto al neo entrato Andrea Zelletta.