Dayane Mello potrebbe essere eletta la prima finalista del GF Vip 5 tra meno di una settimana: la brasiliana, infatti, è al televoto con Rosalinda, Stefania e Giulia per provare a raggiungere questo importante traguardo. Chiacchierando con Samantha De Grenet, la modella ha spiegato la mossa che ha messo in atto in puntata per far sì che anche lei figurasse nella lista delle aspiranti finaliste: non votando Maria Teresa Ruta, la 31enne si è assicurata un posto in questa nomination al positivo.

La 'marcia' di Dayane verso la finalissima del GF Vip

La puntata del GF Vip del 18 gennaio è stata un crocevia importante della quinta edizione: l'altra sera, infatti, Alfonso Signorini ha cominciato a parlare seriamente di finale e di quanto tempo manca alla conclusione del programma.

Dopo aver informato i concorrenti dell'allungamento di due o tre settimane che ha subito il reality (che non terminerà l'8 febbraio come inizialmente previsto), il presentatore ha spiegato che nelle prossime dirette saranno decretati i finalisti di quest'anno.

Essendoci una maggioranza di donne in casa, è toccato agli uomini del cast doversi sbilanciare nel dire chi secondo loro non merita di approdare direttamente all'ultima serata.

Tommaso ha fatto il nome di Carlotta, Zenga ha votato per Samantha, Zelletta ha escluso Dayane e Pierpaolo ha optato per Maria Teresa.

Giulia, Rosalinda e Stefania sono risultate essere le prime tre candidate alla finale di fine febbraio perché non hanno ricevuto nessuna preferenza in negativo.

Dayane soffia il posto a Maria Teresa nel televoto per la finale del GF Vip

Poco dopo, Signorini ha dato la possibilità a tutte le donne del cast di votarsi tra loro per eleggere la quarta aspirante finalista della serata: è proprio in quest'occasione, che la Mello ha ammesso di aver agito di strategia per finire al televoto.

Dopo aver visto che lei e Maria Teresa erano molto vicine (entrambe avevano ricevuto tra le tre e le quattro preferenze dalle compagne di GF Vip), la brasiliana ha deciso di non darle proprio per evitare che la superasse nel conteggio finale.

"Non ho votato lei, come hanno fatto Giulia e Stefania, altrimenti sarebbe andata al posto mio. Oppure saremmo andate sia io che lei", ha detto Dayane in un faccia a faccia confidenziale con Samantha.

La bella 31enne, dunque, ha palesato il calcolo che ha fatto in diretta per far sì che fosse lei la quarta concorrente del televoto che lunedì prossimo decreterà la prima finalista della quinta edizione.

Ottime chance di vittoria per la brasiliana del GF Vip

Le vippone tra le quali il pubblico dovrà scegliere la prima finalista del reality, dunque, sono: Rosalinda, Stefania, Giulia e Dayane. La concorrente che riceverà il maggior numero di voti, lunedì 25 gennaio otterrà il pass per l'ultima puntata del GF Vip, quella che dovrebbe avere luogo il 26 febbraio (salvo nuovi cambi di programma).

Stando all'enorme supporto che sta ricevendo da un paio di mesi a questa parte, è molto probabile che sarà Mello la vincitrice di questo televoto: la modella, infatti, ha un numero grande di fan soprattutto in Brasile, suo Paese d'origine.

Basandosi sulle preferenze che hanno ricevuto gli abitanti della casa ultimamente, si ipotizza che l'unica che potrebbe minare la vittoria di Dayane, è l'amica Adua Del Vesco: anche la siciliana, infatti, è tanto amata dai telespettatori, quindi non è da escludere che possa essere lei la prima finalista.

Meno possibilità, infine, sembrano averle la Orlando (che poche ore fa ha minacciato il ritiro superando una delle due porte rosse della casa) e la Salemi (nonostante la discussa storia d'amore che sta vivendo con Pierpaolo).