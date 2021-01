Ennesima lite nella casa del Grande Fratello Vip e questa volta, i protagonisti, sono stati Dayane Mello e Andrea Zelletta che, nelle ultime ore, hanno iniziato a discutere. Il motivo dello scontro fra i due gieffini è stato causato dalla richiesta della modella brasiliana di far abbassare all'ex tronista di Uomini e Donne il volume della musica, ma per il fidanzato di Natalia Paragoni, il tono usato dalla show girl non è stato educato e glielo ha fatto notare, innescando così un litigio.

Andrea Zelletta e Dayane Mello litigano nella casa del GF Vip

Andrea Zelletta si è lamentato con Dayane Mello a causa di una richiesta che le avrebbe fatto la show girl con toni non educati.

La modella, particolarmente infastidita per la musica che stava ascoltando l'influencer, a detta di Andrea, avrebbe usato dei modi poco educati nei suoi confronti per farglielo notare. I due gieffini hanno iniziato a litigare e l'ex tronista ha detto: ''Devi imparare a porti con le persone''. Sentendo quelle parole, Dayane gli ha risposto che stava scherzando e gli ha chiesto scusa, ma Zelletta non ne ha voluto sapere di perdonare la coinquilina del GF Vip e infatti le ha ribadito: ''Hai un modo che dopo 110 giorni non tollero più''.

Zelletta ha un modo di porsi diverso e lo ricorda a Dayane

Zelletta, in merito all'atteggiamento di Dayane, ha voluto sottolineare alla modella che lui si comporterebbe in modo più educato e ha affermato che se la show girl gli avesse fatto notare con modi più gentili che voleva riposare, avrebbe spento la musica subito per non disturbarla.

I gieffini sono andati avanti a litigare, senza trovare un punto d'incontro, perché Mello ha chiesto al coinquilino di non fare drammi, mentre il dj ha detto di avere modi di fare diversi e si è allontanato, continuando a lamentarsi per l'accaduto.

Andrea non tollera il comportamento di Dayane Mello

Giunto in cucina e ritrovandosi con gli altri gieffini, Andrea ha esordito dicendo di non sopportare la maleducazione, anzi, l'ineducazione delle persone, dicendo a se stesso: ''Respira'', per cercare di mantenere la calma.

Il rapporto fra Zelletta e Dayane non era già dei migliori negli ultimi giorni, in quanto la modella brasiliana ha rivelato un presunto gossip riguardo la fidanzata di Andrea, Natalia Paragoni che, a detta della Mello, lo avrebbe tradito durante un evento a Capri. La coppia ha avuto un confronto con Dayane, durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 28 dicembre e Zelletta ha detto di credere alla sua donna e di voler discutere della questione una volta fuori dal reality.

Non resta che attendere le prossime ore, per vedere se i due gieffini faranno pace o se continueranno a discutere.