Il voto che Dayane ha rivolto a Tommaso durante la puntata del GF Vip del 21 dicembre, non è andato affatto giù al ragazzo che, subito dopo la diretta, si è sfogato sul cambio d'atteggiamento che intende avere nei confronti della compagna di reality. Zorzi ha promesso che d'ora in poi starà attento a tutto e, al primo errore che commetterà Mello in casa, lui non ci passerà sopra come ha sempre fatto ma lo rimarcherà davanti alle telecamere.

'Guerra' tra i preferiti del GF Vip 5

Dayane e Tommaso sono i concorrenti del GF Vip che fino ad oggi hanno ottenuto maggiori consensi da parte del pubblico; anziché allearsi, però, i due stanno iniziando a guardarsi in "cagnesco" e a giocare di strategia.

A far storcere il naso a Zorzi durante la puntata del 21 dicembre, è stato il voto che Mello gli ha dato in modo palese: la brasiliana ha nominato il compagno di reality perché pensa ci siano delle cose in sospeso tra loro, come se il giovane la evitasse nel corso di gran parte delle giornate nella casa.

L'influencer ha subito protestato sia per la votazione che per la motivazione che la modella ha dato, ma è alla fine della diretta che il ragazzo si è esposto per anticipare alcune mosse che metterà in atto da oggi in poi nei confronti della "rivale".

Lo sfogo di Tommaso dopo la puntata del GF Vip

Commentando con Stefania Orlando la nomination che gli ha rivolto Dayane inaspettatamente, Zorzi ha detto: "C'è disinteresse. L'ultima volta che mi ha sorriso, è stato quando ti ho nominato.

Abbiamo fatto pace e ora mi ha votato di nuovo".

All'influencer, dunque, non va giù soprattutto la motivazione che Mello ha dato quando Signorini le ha chiesto perché votava lui e non un altro concorrente del cast: la brasiliana ha detto che tra lei e Tommaso ci sarebbero pochi incontri durante le giornate, come se il giovane la ignorasse volontariamente preferendo la compagnia di altri vipponi.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

"Lei ha tirato delle bordate qui dentro, su Elisabetta e su Francesco, ma anche su di me. L'oscar del taglia e cuci", ha aggiunto il milanese nel ricordare le pesanti accuse che l'amica di Rosalinda ha mosso contro l'ex signora Briatore e contro Oppini nelle scorse settimane.

"Si insidia dove può, ma il lunedì e il venerdì è Maria Goretti", ha proseguito Zorzi nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando il 22 dicembre.

Zorzi e Dayane: percentuali vicinissime al GF Vip 5

"Fa discorsi del ... e poi si smentisce dopo tre minuti", ha continuato Tommaso nella critica che ha rivolto alla Mello dopo la puntata del GF Vip del 21 dicembre.

Fortemente infastidito per essere stato nominato da Dayane per la seconda volta consecutiva con motivazioni a suo parere poco credibili, Zorzi ha promesso: "Io fino ad oggi non le ho mai detto niente, non c'è una clip dove parlo male di lei. Da adesso non gliene faccio passare una".

L'influencer ha dato il via ad una "guerra" con l'unica concorrente che sembra insidiarlo al primo posto nella classifica dei preferiti dal pubblico. Anche nel televoto non eliminatorio, sono stati Tommaso e Dayane i più votati, aggiudicandosi percentuali vicinissime e molto alte, lontane da quelle che hanno ottenuto gli altri nominati Andrea, Maria Teresa, Giulia e Giacomo.

La modella brasiliana si è aggiudicata il gradino più alto del podio con il 29,4% delle preferenze; Zorzi ha ceduto lo "scettro" con il 28,9% delle preferenze dei telespettatori.

Insomma, i fan del Grande Fratello Vip sembrano quasi equamente divisi tra chi tifa per l'irriverente Tommaso e chi crede che a vincere la quinta edizione debba essere l'amazzone Dayane, che pare possa contare sul supporto di numerose sostenitrici brasiliane.