Da quando si è saputo che il GF Vip non terminerà l'8 febbraio come annunciato tempo fa, sul web è partita una vera e propria protesta di chi pensa che quest'ennesimo allungamento faccia soltanto male alla salute psico-fisica dei concorrenti. Oltre ad indire una petizione online, molti spettatori del reality stanno usando un hashtag per dire no al prolungamento di altre tre settimane: i crolli emotivi che stanno avendo gli abitanti della casa, potrebbero essere un segnale a sfavore dell'eccessiva durata del format.

Spettatori contro la durata del GF Vip

Dopo aver visto Maria Teresa avere un vero e proprio crollo nervoso, molti spettatori del GF Vip hanno deciso di esporsi per fare una protesta social che nelle ultime ore è diventata virale.

Il pensiero che stanno sposando la maggior parte dei fan del reality, è che è controproducente far slittare ancora la finale della quinta edizione, soprattutto per chi è nella casa dall'inizio.

Su Twitter, infatti, in questi giorni sta impazzando l'hashtag "no prolungamento GF", creato apposta per far sapere agli addetti ai lavori che il programma dovrebbe finire l'8 febbraio come previsto soprattutto per il bene di chi è recluso da oltre quattro mesi.

Sono migliaia le condivisioni che sta avendo questa "rivolta" sui social network, la stessa che ha l'intento di far cambiare idea a chi vorrebbe far terminare il format Mediaset o il 26 o il 28 febbraio (nuove data plausibili per la diretta dell'ultima puntata).

La crisi di Tommaso Zorzi per l'allungamento del GF Vip

I concorrenti del GF Vip non sanno che fuori c'è in atto una protesta per l'ennesimo allungamento del programma. Su "Change.org", ad esempio, è partita una petizione che tutti possono firmare online per chiedere che il format di Canale 5 finisca quando è previsto e non venga ulteriormente prolungato.

In queste ore, però, anche tra le mura di Cinecittà sta serpeggiando del malcontento in seguito ad un qualcosa che ha captato Tommaso. L'influencer, infatti, è rimasto colpito da una faccia dubbiosa che Samantha ha fatto mentre si parlava dell'8 febbraio come giorno della finale.

Perplesso per l'espressione della De Grenet, Zorzi ha deciso di andare in confessionale per chiedere conferma sulla notizia che Alfonso Signorini ha dato ai vipponi un mese e mezzo fa, ovvero che la quinta edizione sarebbe finita la prima settimana di febbraio.

Malumore nella casa del GF Vip

Quando Tommaso è uscito dal confessionale, ha detto ai compagni di essere in crisi perché la risposta che gli è stata data dagli autori sulla finale del GF Vip era tutt'altro che rassicurante.

"Mi hanno detto che non lo sanno", ha tuonato il ragazzo davanti agli altri abitanti della casa la sera del 14 gennaio.

Zorzi si è lamentato parecchio sul commento troppo evasivo che gli addetti ai lavori hanno fatto quando lui gli ha chiesto se l'ultima puntata sarebbe stata davvero l'8 febbraio oppure no.

La maggior parte degli inquilini si sono detti d'accordo con Tommy, soprattutto perché la mancata rassicurazione della produzione potrebbe veramente celare un ulteriore allungamento del programma.

La notizia che i vipponi ancora non hanno ricevuto in via ufficiale, è che la quinta edizione finirà tra più di un mese: la data attualmente prevista per la finalissima, è una tra venerdì 26 e domenica 28 febbraio.

Come è accaduto quando ai concorrenti è stato comunicato il prolungamento del GF Vip di un paio di mesi (con tanto di Natale, Capodanno ed Epifania passati tra le mura di Cinecittà e lontano dai propri cari), ora spetta al padrone di casa aggiornare i sofferenti protagonisti che il gioco andrà avanti almeno tre settimane in più del previsto.