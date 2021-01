Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, ha deciso finalmente di rompere il silenzio e di svelare cosa pensa realmente del flirt nato tra sua figlia e Pierpaolo Pretelli. La donna ha deciso di aprirsi solo ai microfoni di Chi, come forma di rispetto nei confronti del conduttore.

Nel corso dell'intervista, la signora ha esposto anche il suo punto di vista in merito alle dichiarazioni fatte dalla mamma di Pierpaolo. Su questo argomento, la donna ha preso una posizione alquanto ferrea in quanto si è schierata dalla parte della famiglia dell'ex velino.

Fariba prende le difese della mamma di Pierpaolo

Dopo settimane di silenzi, la mamma di Giulia Salemi, Fariba, ha deciso di intervenire sulle dinamiche che si stanno venendo a creare in casa tra sua figlia e Pretelli. Prima di vedere che cosa ha dichiarato in merito a questa nascente relazione, però, la donna ha voluto prendere le difese della madre di Pierpaolo. Nello specifico, ha detto che, secondo il suo punto di vista, la donna ha ricevuto attacchi gratuiti in quanto non ha fatto e detto nulla di male. A tal proposito ha rivelato: "Mi ricordava me due anni fa". Poi ha aggiunto: "La signora da cuore di mamma ha solo invitato suo figlio a limitare le effusioni". Dietro queste affermazioni ci sarebbe solo il tentativo di tutelare il giovane e la sua famiglia che lo guarda da casa.

Rispetto anche per Elisabetta Gregoraci

Pertanto, ha chiosato dicendo: "Rispetto sia per la signora Pretelli sia per Elisabetta Gregoraci". In merito al flirt tra i due giovani concorrenti, invece, mamma Fariba ha detto di non sapere esattamente se sia nato l'amore, in quanto l'esperienza del Grande Fratello Vip fa vivere i protagonisti all'interno di una bolla.

Nel momento in cui usciranno da quella casa, infatti, entrambi avranno la possibilità di capire se, effettivamente, tra di loro ci sia un sentimento serio oppure no. La signora, poi, ci ha tenuto a mettere in luce un aspetto caratteriale di sua figlia.

Cosa pensa la signora Tehrani del comportamento di Pierpaolo

Nello specifico, ha detto che Giulia è una ragazza molto matura per certi aspetti, tuttavia, in alcune cose ragiona ancora come un'adolescente.

Per tale motivo, quando si tratta di sentimenti, si trova spesso ad agire d'istinto senza pensare troppo con razionalità. Malgrado questo, però, Fariba ha ammesso di essere molto orgogliosa di come sua figlia si sia relazionata con tutti i concorrenti della casa. In relazione al precedente flirt tra Pierpaolo ed Elisabetta, invece, la donna ha dichiarato che un ragazzo di 30 anni, che vive un'esperienza così forte come quella del GF Vip, è normale che possa essere confuso. Per questo, anche in questo caso, non ritiene sia stato commesso nessun errore grossolano.