I colpi di scena non mancheranno nel corso delle nuove puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 17 al 22 gennaio 2021 in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali sulle trame rivelano che Emilia e Donna Francisca saranno entrambe sul piede di guerra in merito allo stato di salute che vede protagonista Raimundo. Occhi puntati anche su Don Filiberto che prenderà una decisione importante legata alla sua adesione alla famosa setta segreta degli Arcangeli che continua a spopolare in paese.

Tomas entra nella setta degli Arcangeli: anticipazioni Il Segreto al 22 gennaio

Nel dettaglio, Tomas dopo un'aspra discussione con Alica si renderà conto che forse è meglio schierarsi dalla parte dei suoi "pari".

Ecco allora che l'uomo, grazie anche all'intervento diretto di Isabel e di Don Filiberto, deciderà di entrare a far parte ufficialmente della setta segreta degli Arcangeli, che ha come scopo quello di fronteggiare l'instaurazione della repubblica in Spagna che porterebbe non pochi svantaggi alle persone appartenente ai ceti sociali abbienti.

In questo modo, quindi, entrando a far parte della setta degli Arcangeli, si consumerà definitivamente il tradimento di Tomas nei confronti di Alicia.

Emilia e Francisca ai ferri corti per le sorti di Raimundo

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Manuela avrà un duro confronto con Don Ignacio in merito al ritorno in paese di Donna Begona. Manuela, infatti, sembra essere convinta del fatto che Begona non abbia ancora risolto del tutto i suoi problemi mentali e quindi che potrebbe essere ancora pericolosa.

E poi ancora le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto dal 17 al 22 gennaio 2021, rivelano che tra Francisca ed Emilia il clima continuerà ad essere molto teso.

Le due donne si scontreranno perché hanno delle visioni differenti in merito alle cure a cui dovrebbe sottoporsi Raimundo per poter guarire. Francisca, infatti, si rifiuterà di far sottoporre Raimundo ad ulteriori trattamenti medici, ritenendo che siano l'ennesima tortura per lui.

I Miranar partono per Siviglia: anticipazioni Il Segreto 17-22 gennaio

Emilia, però, non sarà affatto d'accordo e data la situazione preoccupante di suo padre, si convincerà che sia opportuno sottoporlo ad un nuovo trattamento medico che possa risvegliarlo. Ma Francisca si opporrà duramente a questa decisione di Emilia.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto dal 17 al 22 gennaio, inoltre, rivelano che la famiglia Miranar partirà per Siviglia e lascerà Onesimo ad occuparsi dell'emporio.

Pablo, invece, si convincerà di avere una pista da seguire per ritrovare sua madre e partirà di nascosto per Bilbao.