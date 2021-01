L'incontro emozionante nella casa del GF Vip e le successive esternazioni di Pierpaolo Pretelli avevano fatto pensare ad un possibile riavvicinamento ad Ariadna Romero, l'ex compagna e madre del figlio. Sensazioni che sono state spazzate via dal feeling sempre più intimo che si è creato con Giulia Salemi. Tra baci appassionati e abbracci calorosi il flirt è definitivamente decollato per l'entusiasmo dei fan. Euforia che non ha dimostrato la mamma dell'ex velino nel corso della puntata speciale di Capodanno del Grande Fratello Vip. Quest'ultima l'ha invitato a non isolarsi con l'influencer e a pensare anche alle possibili reazioni del figlio.

Un intervento che ha infastidito Pretelli che, senza fare giri di parole, ha chiesto alla congiunta di non interferire nel rapporto con la ventisettenne. Reazione che ha fatto storcere il muso ad Ariadna Romero che, intervenendo a Casa Chi, ha riferito che non le è piaciuto il modo con il quale Pierpaolo ha risposto alla madre. "Mi ha fatto tenerezza, è una madre che si preoccupa" - ha sottolineato la show girl cubana che poi ha piazzato una stoccata nei confronti dell'ex: "I bambini vanno rispettati".

Ariadna Romero: 'Avevo chiarito con Pierpaolo ma poi mi disse che andava a Temptation'

A Casa Chi Ariadna Romero è tornata a parlare anche della fine della relazione con Pierpaolo Pretelli facendo chiarezza sui motivi che l'hanno portata ad allontanarsi definitivamente dal materano.

"Non c'è stato un tradimento. Sono andata a Miami per lavoro e gli ho detto che io e mio figlio lo aspettavamo negli Stati Uniti ma poi abbiamo avuto una brutta discussione e mi ha lasciata con un messaggio che mi ha inviato dal telefono delle fidanzata di un suo amico" - ha chiarito la modella che ha aggiunto che successivamente hanno tentato più volte di ricomporre la frattura.

A far naufragare del tutto la love story la decisione del trentenne di partecipare a Temptation Island.

"C'eravamo chiariti e mi aveva raggiunto a Miami ma prima di ripartire mi disse che aveva firmato il contratto per il reality. Ho preferito non vedere nulla, ci abbiamo riprovato nuovamente ma poi mi ha detto che andava a Uomini e Donne ed è finita definitivamente" - ha affermato la show girl che ha precisato di essere rimasta in buoni rapporti con Pierpaolo ma di non essere innamorata di lui.

"Ci lega il bene per nostro figlio e penso che anche lui non provi più certi sentimenti per me".

La modella elogia Elisabetta Gregoraci, la stoccata a Pretelli: 'I bimbi vanno rispettati'

Sulle relazione che Pierpaolo Pretelli ha intrecciato nella casa del GF Vip, Ariadna Romero ha riservato parole al miele ad Elisabetta Gregoraci mentre si è dimostrata più fredda nei confronti di Giulia Salemi. Nello specifico la show girl ha riferito di aver apprezzato il comportamento dell'ex di Flavio Briatore. "È stata la punta di diamante di quest'edizione del reality e non penso che abbia giocato con Pierpaolo. Gli ha dato saggi consigli invitandolo a trascorrere più tempo con il figlio" - ha riferito la modella cubana che ha solo accennato al flirt nato nella casa del GF Vip tra il trentenne e l'influencer.

"I pralemi dopo i gregorelli? Non ci capisco più nulla. Mi è dispiaciuto piuttosto il modo con il quale Pierpaolo ha risposto alla madre che si era preoccupata per lui". In chiusura Ariadna ha bacchettato Pretelli sui baci a profusione riservati a Giulia Salemi. "Ci vuole più rispetto per i bambini. Finora non ho presentato nessun uomo a mio figlio perché non voglio che mi veda baciare oggi una persona e domani un'altra".