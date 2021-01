La puntata del GF Vip che è andata in onda venerdì 29 gennaio, sembra non essere piaciuta a un'ex concorrente. Attraverso il suo profilo Instagram, Giulia De Lellis ha attaccato Alfonso Signorini e gli autori per aver messo di nuovo faccia a faccia Pierpaolo ed Elisabetta: la ragazza ha preso le parti di Giulia Salemi, messa da parte dalle dinamiche del programma a favore dei "gregorelli".

Sfoghi contro il GF Vip per l'influencer De Lellis

Uno dei momenti clou della puntata del GF Vip del 29/01, è stato quello in cui Pierpaolo è stato eletto secondo finalista di questa edizione. Oltre alla gioia di poter approdare con largo anticipo nell'ultima serata, l'ex velino ha potuto rivedere da vicino l'amica speciale con la quale ha condiviso la prima parte del percorso nella casa.

Nell'assistere al faccia a faccia in studio tra Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, una famosa ex concorrente del reality ha deciso di esporsi sui social network per criticare quest'incontro e per difendere la storia che il ragazzo ha intrapreso con Salemi.

Tra le tante Instagram Stories che ha pubblicato il 29 gennaio Giulia De Lellis, alcune hanno colpito i fan perché avevano l'intento di sostenere i "prelemi" e contestare la scelta di chi ha voluto accostare per l'ennesima volta Pier all'ex signora Briatore.

Giulia non apprezza il GF Vip 5: commenti contro autori

"Io non seguo molto, ma se accendo e mi ritrovo davanti una scena del genere rimango scioccata. Ma che cose brutte e tristi", ha scritto De Lellis in una delle sue Instagram Stories nella quale si vedeva il momento in cui i "gregorelli" si sono confrontati in studio.

Giulia ha criticato le parole con le quali Alfonso Signorini ha invitato Elisabetta ad avvicinarsi al suo ex amico speciale, ovvero quando ha detto che Salemi non c'era e quindi poteva parlare liberamente con Pierpaolo.

"Lei non c'è e quindi può mancarle di rispetto o fare lo sciocco e parlare ancora del nulla?", ha tuonato l'infuencer prima di precisare che Gregoraci è un'ex "fiamma" di Pretelli mentre l'italo-persiana è la sua attuale fidanzata e quindi andrebbe rispettata di più.

"Mi sembra poco carino. Che tristezza, non vedo il senso di questa invadenza", ha aggiunto la 25enne sempre sui social network.

Le precisazioni di Giulia sul suo passato nella casa del GF Vip

"Ok le dinamiche televisive, ma a un certo punto risultano fuori luogo e imbarazzanti", ha scritto anche De Lellis prima di schierarsi a favore dell'ignara Salemi.

L'ex volto della seconda edizione Vip del reality Mediaset, ha scritto un post Instagram a sostegno di Giulia dicendole che è troppo buona nel non arrabbiarsi per quello che è accaduto in studio tra Pierpaolo ed Elisabetta. La polemica che ha sollevato sui social network, la giovane l'ha voluta spiegare meglio aggiungendo: "Dovevo, non odiatemi".

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infine, si è rivolta direttamente a Signorini suggerendogli di lasciar stare i due ragazzi che compongono l'unica vera coppia della quinta edizione del GF Vip, messi alla prova per l'ennesima volta tirando in ballo il legame finito tra il velino e Gregoraci.

De Lellis ha ricordato la sua partecipazione al format di Canale 5, ribadendo quanto ha detto poche ore prima su Instagram che l'esperienza nella casa non è stata tutta rose e fiori per lei.

"Grande Fratello ti ho odiato tanto quanto amato. Ma in fondo, in fondissimo", si conclude così lo sfogo di Giulia che i siti di Gossip stanno riportando sabato 30 gennaio, ovvero il giorno successivo alla puntata che ha visto il "bistrattato" Pier approdare in finale assieme a Dayane.