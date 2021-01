Pioggia di critiche sul web per il faccia a faccia in studio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli dopo che quest'ultimo è stato proclamato finalista del GF Vip nel corso della puntata del 29 gennaio. Nel mirino è finito Alfonso Signorini che è stato preso di mira per aver tirato in ballo l'ex moglie di Flavio Briatore nonostante il trentenne ora sia legato sentimentalmente a Giulia Salemi. Al coro si è unita anche Giulia De Lellis che via Instagram Stories ha commentato l'episodio esprimendo anche un suo giudizio su Pupo commentatore: "Che tristezza.

"Le dinamiche televisive fino ad un certo punto, poi risultano fuori luogo ed imbarazzanti" - ha commentato l'influencer che non ha nascosto il fastidio per aver visto Pierpaolo parlare nuovamente del suo percorso con Elisabetta in assenza dell'attuale partner.

"Alfonso porta pazienza anche, ma quei ragazzi lasciali stare" - ha aggiunto l'ex fidanzata di Andrea Damante che ha partecipato al GF Vip nel 2017. Nell'occasione la romana fu protagonista di un durissimo scontro con il direttore Signorini.

GF Vip, Pierpaolo Pretelli va in finale e incontra Elisabetta Gregoraci in studio

Sorpresa per Pierpaolo Pretelli dopo aver conquistato l'accesso alla finalissima del Grande Fratello Vip. Nello studio del reality show, dove l'ex velino ha atteso il verdetto con Andrea Zelletta, è stato raggiunto da Elisabetta Gregoraci con la quale è stato protagonista di un discusso rapporto che non è andato oltre un amicizia speciale. Una volta di più il trentenne ha confermato di essersi infatuato della show girl: "Per me è stato un colpo di fulmine ed i miei occhi brillavano quando la vedevo.

Ora brillano con una luce diversa perché la vedo come un'amica e le voglio un gran bene". Dall'altra parte la calabrese si è complimentata con Pierpaolo per la finale raggiunta: 'Mi fa piacere, tifo per te e per Andrea Zelletta" - ha sottolineato Elisabetta che ha riferito che al termine del reality intende fare una lunga chiacchierata a telefono con il materano.

"Solo dopo eventualmente ci vedremo a cena".

Giulia De Lellis punzecchia Signorini e si schiera con Giulia Salemi

Un incontro che ha fatto storcere il muso ai fan dei 'prelemi' ma anche a Giulia De Lellis che ha criticato la scelta di Alfonso Signorini e degli autori del GF Vip di far confrontare Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci quando il collegamento con la casa era chiuso e Giulia Salemi non poteva intervenire.

"Questa è una cosa senza senso. Non seguo molto il programma ma nel vedere una scena del genere resto scioccata" - ha affermato l'influencer.

"Ora Giulia non c'è, le può mancare di rispetto e conversare ancora del nulla" - ha aggiunto via Stories la romana che ha invitato il conduttore a lasciare tranquilli la modella e l'ex velino. "Basta questa invadenza" - ha sottolineato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non nascondendo che fa il tifo per Giulia Salemi. La venticinquenne di Pomezia ha riservato un'ultima battuta a Pupo: "Le sue battute sono sempre fuori luogo. Per me sul canto sei il top, come opinionista devo ancora capirti".