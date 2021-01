Al termine di una lunga giornata di lavoro, Giulia De Lellis ha deciso di fare un "gioco" che tanti personaggi famosi stanno provando di recente su Instagram. Ai suoi quasi 5 milioni di followers, la ragazza ha chiesto di fare domande alle quali lei avrebbe risposto solo con vero o falso. Tra le cose più interessanti che ha raccontato l'influencer, ci sono i rapporti attuali con gli ex fidanzati, l'amore che prova per Beretta e i commenti su due programmi ai quali ha partecipato anni fa.

Bei legami post rottura per Giulia De Lellis

La maggior parte delle domande che sono state fatte a Giulia il 28 gennaio su Instagram, riguardavano la sua chiacchierata vita sentimentale.

I fan della ragazza, infatti, le hanno chiesto in che rapporti è rimasta con tutti i suoi ex famosi e lei non si è tirata indietro dal raccontare la sua verità.

Quando le è stato domandato se sente ancora Andrea Damante e se ha mantenuto con lui un legame affettivo anche dopo la rottura, l'influencer ha detto: "Vero".

Anche quando i followers hanno nominato Irama, il cantante al quale è stata legata solo pochi mesi, la De Lellis ha fatto sapere che tra loro c'è stima e che si sono lasciati pacificamente.

Quando un utente ha tirato in ballo Andrea Iannone, però, la 25enne ha fatto un po' di confusione: inizialmente ha detto di non essere più in contatto con lui (perciò sarebbero in cattivi rapporti), ma quando qualcuno le ha chiesto spiegazioni in merito, ha aggiunto di essersi sbagliata e di essere "in buona" anche con il pilota ex di Belen Rodriguez.

Le esperienze televisive di Giulia De Lellis

Altre interessanti risposte che la giovane ha dato su Instagram in queste ore, sono quelle riguardanti la sua parentesi televisiva. Giulia ha iniziato la sua carriera corteggiando Andrea Damante a Uomini e donne; soltanto in un secondo momento è esplosa come influencer e testimonial di tanti famosi brand.

A chi le ha chiesto se bisserebbe l'esperienza nel dating-show di Maria De Filippi, la De Lellis ha fatto sapere: "Vero.

Troppo speciale, andate".

Nel commentare un altro programma Mediaset che l'ha vista protagonista qualche anno fa, la romana ha detto qualcosa che i suoi fan non si sarebbero mai aspettati.

"Rifaresti il GF Vip?", ha domandato un curioso utente.

"Falso, è stato un incubo", la replica della ragazza che è stata uno dei personaggi di punta della seconda edizione dedicata ai famosi, quella vinta da Daniele Bossari.

Carlo e l'addio a Damante: le spiegazioni di Giulia De Lellis

Oltre ad aver confermato il periodo felice che sta vivendo sia nel lavoro che in amore, Giulia si è lasciata andare ad una confidenza privata quando ha ammesso di non vedere l'ora di diventare mamma.

Messi da parte i quesiti ai quali rispondere soltanto con vero o falso, l'influencer ha deciso di rispondere a domande più mirate, soprattutto dopo essersi resa conto che la maggior parte delle richieste arrivatele su Instagram erano sulla sua sfera sentimentale.

A chi le ha chiesto spiegazioni su come e quando è nato il suo legame con Carlo Gussalli Beretta, la giovane ha fatto sapere che inizialmente erano amici e che gliel'ha presentato Andrea Damante. Soltanto quando la sua storia col dj è finita, tra lei e il rampollo si è intensificata la frequentazione.

La 25enne, dunque, ha ribadito per l'ennesima volta che le due relazione non si sono mai accavallate e che il suo attuale compagno non è mai stato un caro amico del "Dama" (i due sarebbero stati solo conoscenti). Nonostante ciò, la De Lellis ha ammesso di averci riflettuto tanto prima di lasciarsi andare con Carlo, che descrive come un uomo gentile, premuroso ed elegante.