I parenti di Pierpaolo Pretelli sembrano non approvare il suo avvicinamento a Giulia nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo che la mamma si è esposta in diretta contro questo flirt, è toccato a papà Bruno dire la sua con un "mi piace" (che poi è stato rimosso) che sta facendo discutere i fan del reality. L'uomo, infatti, ha apprezzato un video che Salvo Veneziano ha pubblicato su Instagram contro Giulia Salemi e in particolare sulla sua presunta tendenza a innamorarsi di qualcuno in ogni programma al quale partecipa.

La stoccata di Salvo alla concorrente del GF Vip 5

È ancora una volta Giulia Salemi la protagonista del GF Vip che attira critiche e antipatie con il suo comportamento.

Da quando Pierpaolo si è lasciato andare tra le braccia dell'italo-persiana, in moltissimi si sono esposti sia per tirarsi fuori dal gruppo di fan di Pretelli, che per puntare il dito contro l'atteggiamento dell'influencer davanti alle telecamere.

Tra coloro che hanno attaccato pubblicamente la "vippona", c'è anche Salvo Veneziano, che ha postato un video del 2016 in cui la giovane amoreggiava col concorrente di un altro reality al quale ha partecipato.

Accanto al filmato che riassume il flirt che Giulia ha avuto con Abraham Garcia a Super Shore (format in onda su MTV qualche tempo fa), il pizzaiolo ha scritto un commento che ha diviso l'opinione pubblica e che lo ha costretto a modificare la didascalia per evitare ulteriori critiche.

Giulia presa di mira fuori dalla casa del GF Vip

"Non sapevo che la Salemi fosse famosa pure in Spagna. Video vietato ai minori di 18 anni", aveva scritto Salvo accanto alle immagini in cui si vede Giulia flirtare in modo piuttosto passionale con un compagno di Super Shore nel 2016.

Veneziano, però, aveva lanciato anche una frecciatina velenosa all'italo-persiana quando ha aggiunto: "Diciamo che in ogni reality trova l'amore l'amore della sua vita".

A colpire i curiosi non sono state tanto le parole con le quali l'ex gieffino si è scagliato contro l'influencer, quanto un "mi piace" che è stato messo al post polemico del siciliano.

Tra i "like" che ha raccolto il video di Salvo sul passato amoroso di Giulia Salemi, spunta a sorpresa quello di Bruno Pretelli, il papà di Pierpaolo. L'uomo, probabilmente pressato dai sostenitori dei "prelemi", poco dopo ha rimosso questo l'apprezzamento social che ha catturato l'attenzione dei media.

La famiglia Pretelli contraria al flirt con Giulia al GF Vip 5

L'apprezzamento del padre di Pierpaolo al video con il quale Salvo ha punzecchiato Giulia sugli amori che ha avuto in ogni reality al quale ha partecipato, potrebbe confermare il dissenso della famiglia del ragazzo sul flirt che sta vivendo da qualche giorno con l'influencer.

Durante la puntata del GF Vip del 31 dicembre, infatti, la mamma di Pretelli gli ha consigliato vivamente di andare avanti nel percorso da solo: "Stai perdendo consensi", ha detto la donna al figlio mandandolo un po' in crisi nel giorno di Capodanno.

Gli appelli dei suoi genitori, però, sembrano non siano serviti a nulla: tra Giulia e l'ex velino, infatti, è scoppiata la passione e non si contano più i baci e le carezze che i due si scambiano giorno e notte davanti alle telecamere.

Dopo aver corteggiato Elisabetta Gregoraci per tre mesi, Pierpaolo ha deciso di lasciarsi andare con la concorrente che all'inizio vedeva soltanto come un'amica: quest'avvicinamento a Giulia, però, ha spinto molti fan del giovane ad "abbandonarlo" con un messaggio aereo che ha spiazzato tutti.

"Pier un déjà-vu, non è Uomini e Donne. Adios, ex fan", queste le parole con le quali alcuni ormai vecchi sostenitori di Pretelli gli hanno voltato le spalle per le decisioni che ha preso nell'ultimo periodo nella casa, la maggior parte delle quali a favore di un sentimento che sembrava non provare per Giulia, ma che sarebbe sbocciato improvvisamente nonostante lo scetticismo generale.