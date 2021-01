Nell'ultimo periodo il matrimonio naufragato tra Stefania Orlando e Andrea Roncato è tornato al centro del clamore mediatico. Tutto è accaduto con le dichiarazioni rilasciate dall'attore nel salotto di Live-Non è la D'Urso in cui ha dichiarato di essere stato tradito dalla showgirl romana. Tali affermazioni sono state fatte ascoltare alla concorrente del Grande Fratello Vip e non le ha affatto prese bene. A distanza di una settimana, il 73enne ha deciso di fare un passo indietro.

Le parole dell'attore

Dopo essere finito al centro dell'attenzione per le parole sull'ex moglie Stefania Orlando, Andrea Roncato è stato contattato da Gabriele Parpiglia.

Il 73enne ha spiegato di non volere affatto entrare nelle dinamiche del Grande Fratello Vip. Inoltre, ha ammesso di essersi lasciato andare troppo con Barbara D'Urso. A Gabriele Parpiglia, Roncato ha spiegato di avere accettato l'ospitata a Live-Non è la D'Urso perché la conduttrice è una sua amica. Intervenuto nella diretta Instagram di Casa Chi, l'attore ha confidato che in 22 anni si è preso tutte le colpe sia quelle vere che quelle false. L'ex marito di Stefania Orlando ha precisato di non volere più replicare e di considerare il matrimonio naufragato un capitolo chiuso. Roncato ha chiosato: "Maledetto me che mi sono lasciato convincere". Durante la chiacchierata con il giornalista, Andrea ha spiegato di non voler cadere più in nessun tranello: "Stavolta non mi frega nessuno, neanche se mi dovessero dare tanti tanti soldi".

Infine, il diretto interessato ha rivolto le sue scuse alla showgirl romana: "Ho sbagliato, faccio un passo indietro".

Gabriele Parpiglia ci ha tenuto a precisare che aveva contattato l'attore prima dell'inizio del Grande Fratello Vip per un'intervista. Il 73enne, però, in vista di un film su Netlifix in cui era protagonista aveva preferito non rilasciare alcuna dichiarazione per non spostare l'attenzione sul gossip.

La reazione di Stefania Orlando

Alle dichiarazioni dell'ex marito Stefania Orlando aveva reagito in malo modo. Al termine della 33esima puntata del Grande Fratello Vip la showgirl romana, in preda ad una crisi di nervi, aveva deciso di abbandonare il reality show.

Parlando con Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi, la diretta interessata ha ammesso di avere avuto una reazione troppo eccessiva.

Tuttavia, Stefania ha spiegato di non avere mai parlato di Roncato tra le mura di Cinecittà per non svegliare alcuni demoni del passato. La 54enne, infatti, ha sempre dichiarato di avere vissuto la fine del primo matrimonio come un fallimento. Sebbene Stefania abbia fatto un passo indietro sull'ex marito, aveva concluso lanciando una stoccata a Roncato: "Ha cercato esposizione, ma nulla di nuovo".