Proseguiranno alle 16:35 su Canale 5, al posto de Il Segreto, le avventure di Can e Sanem. DayDreamer - Le ali del sogno però, almeno per la prossima settimana, andrà in onda anche in prime time il martedì sera. Non mancheranno i colpi di scena che porteranno finalmente i protagonisti della serie turca, interpretati da Can Yaman e Demet Ozdemir, a riappacificarsi. Can rapirà la sua ex fidanzata e dopo una serie di equivoci entrambi capiranno che tra di loro l'amore non è mai finito.

Il fotografo 'rapisce' Sanem e la porta in montagna

La anticipazioni di DayDreamer, riguardanti la settimana che va dal 25 al 29 gennaio, raccontano che CeyCey, spinto dalla nonna, sarà costretto a organizzare un finto matrimonio con Ayhan.

Quest'ultima crederà che le intenzioni del ragazzo siano vere, ma quando capirà che il suo fidanzato non vuole convolare realmente a nozze rimarrà delusa. Problemi anche per Mevkibe e Aysun: alcuni problemi causati dalla loro attività le condurranno a dare delle spiegazioni alla polizia, ma successivamente verranno rilasciate.

Can e Sanem, accompagnati rispettivamente da Polen e Yigit, si ritroveranno nello stesso workshop culinario, che alla fine si trasformerà in una sorta di sfida. I due ex fidanzati rivivranno nelle loro menti i momenti che li hanno visti in cucina insieme. Alla fine dell'evento, il fotografo "rapirà" la sua ex fidanzata, con la speranza di potersi finalmente chiarire con lei e la porterà in montagna.

Can e Sanem si riappacificano

Il fotografo porterà la ragazza in una baita e in questo modo daranno prova di testardaggine, soprattutto Sanem, che scapperà via perdendosi tra le montagne innevate. Can si metterà subito alla sua ricerca e alla fine la situazione sembrerà evolversi per il meglio. Tra i due sembrerà tornare di nuovo il sereno, ma durerà ben poco, visto che le telefonate di Polen e Yigit faranno rompere l'incanto che si era appena ricreato.

Anche Huma cercherà di far allontanare il figlio dall'aspirante scrittrice una volta per tutte, tuttavia Polen stessa comincerà ad ammettere di avere poche possibilità di riconquistare il suo ex.

CeyCey e Can instaureranno un rapporto diverso da quello avuto fino a ora. I due, complice una cena fuori, si confideranno e si daranno dei consigli reciproci riguardanti la vita e l'amore.

Successivamente il fotografo, dopo aver terminato il servizio fotografico di Polen, deciderà di non partire più per i Balcani. Sanem scoprirà che Can non partirà più e lo raggiungerà nel rifugio dove i due finalmente si riappacificheranno. Intanto Melis, nuova segretaria di Emre, farà il suo ingresso alla Fikri Harika, mentre Leyla cercherà di prendere tempo per evitare le nozze con Osman. Quest'ultimo sarà sempre più acclamato dalle sue fan.