La sorpresa che Rosalinda ha ricevuto durante la puntata del GF Vip dell'11 gennaio, non ha sortito l'effetto sperato. Il video con il quale il fidanzato le ha fatto gli auguri per il loro anniversario, ha deluso la siciliana, che in queste ore si è sfogata con Giulia Salemi. L'attrice, dunque, ha detto che avrebbe preferito guardare negli occhi Giuliano e ricevere da lui una risposta definitiva sulla proposta di convivenza che lei gli sta facendo da tempo.

La delusione della concorrente del GF Vip 5

Sono passati pochi giorni da quando Alfonso Signorini ha mostrato a Rosalinda le immagini che il suo fidanzato ha girato personalmente per augurarla un buon anniversario.

Come avevano già notato i più attenti spettatori del GF Vip, la ragazza non ha apprezzato tantissimo il gesto di Giuliano, soprattutto perché avrebbe preferito vederlo anche tramite un vetro piuttosto che assistere ad un filmato registrato.

Confrontandosi con Giulia sulla sorpresa che ha ricevuto dal compagno lunedì sera, Cannavò ha detto: "Io volevo vederlo. Lavora troppo, ma poteva venire qui. E poi non ha risposto alla mia domanda".

A Salemi che stava provando a giustificare la mancata partecipazione di Condorelli alla scorsa puntata, l'attrice ha fatto sapere: "Mi ha fatto un video bellissimo, per carità. Il contenuto è stupendo, ma io credo di essere stata chiara sui miei dubbi".

La concorrente del reality Mediaset, dunque, si è lamentata della mancata risposta del fidanzato alla sua richiesta di andare a vivere insieme: alla 28enne, infatti, non è piaciuto che Giuliano abbia di nuovo rimandato una decisione così importante per il loro futuro.

Rosalinda negativa sulla storia con Giuliano dopo il GF Vip

Nel commentare il gesto romantico che il fidanzato ha fatto nei suoi confronti in occasione del loro anniversario, Rosalinda si è lasciata andare ad una riflessione più ampia sul futuro della sua relazione.

"Io so già come andrà a finire. Non è pessimismo, è conoscere l'altra persona", ha detto la concorrente del GF Vip mentre Giulia provava a motivare la reticenza di Giuliano nel fare un passo importante come quello della convivenza.

"Abbiamo sopportato tanto entrambi. E se mi dicesse che non vuole andare a convivere? Se la sua risposta fosse stata positiva, me l'avrebbe detta anche nel video o venendo qui", ha aggiunto l'attrice prima di ribadire la delusione che ha provato quando Alfonso Signorini le ha detto che il compagno non era presente in puntata per impegni di lavoro.

Possibile confronto in vista per l'attrice del GF Vip

"So che la sua risposta non è positiva. Mi manca tanto, ma avrei preferito vederlo di persona. Ok il lavoro, ma un modo si può trovare", ha concluso Rosalinda nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 14 gennaio.

La concorrente del GF Vip 5, dunque, sembra aver chiesto a gran voce un faccia a faccia con il fidanzato, che non vede da quasi quattro mesi e sul quale nutre seri dubbi.

La scelta di Giuliano di non presentarsi in puntata (pare che il ragazzo abbia disertato la diretta dell'11 gennaio per motivi professionali), dunque, potrebbe cambiare in seguito alle ultime esternazioni della compagna, che freme dalla curiosità di capire cosa proverà quando si ritroverà di fronte allo storico compagno dopo così tanto tempo di lontananza.

È ipotizzabile, dunque, che la produzione del reality Mediaset contatti nuovamente Condorelli per domandargli se intende entrare nella casa per assecondare la volontà di Adua, che da settimane si espone per chiedere alla sua dolce metà di fare chiarezza sul futuro che li aspetta dopo la fine del programma di Canale 5.