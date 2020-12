Sono passati circa tre mesi da quando Adua ha avuto un faccia a faccia con il compagno Giuliano e, forse anche per questa lontananza forzata, nella ragazza stanno maturando diversi dubbi sulla sua storia d'amore. Parlando con alcune compagne di avventura al GF Vip, Del Vesco ha detto di sentirsi molto cambiata, di non voler più essere trattata come una bambina indifesa e di sognare una famiglia tutta sua al più presto.

Le riflessioni di Adua sull'amore al GF Vip

L'esperienza al GF Vip sembra aver cambiato parecchio una concorrente: da quando è entrata nella casa più spiata d'Italia, Adua ha sconfitto molti dei "mostri" che portava dentro di sé, arrivando a vivere davanti alle telecamere serena e libera da tutti gli spettri del passato.

Il cambiamento che Del Vesco ha fatto tra le mura della casa di Cinecittà potrebbe riguardare anche la sua sfera sentimentale: da oltre 13 anni, infatti, l'attrice è legata a Giuliano Condorelli.

Sfogandosi con l'amica Dayane sulla sua relazione, la siciliana ha detto: "Mi viene ansia per il dovermi trovare a lottare con lui che magari mi dirà 'questo non è andato bene'. Siccome io adesso voglio essere leggera nella mia vita, ho paura di trovarmi con lui che mi dice che ho fatto male".

Rosalinda però oggi si sente più forte, ed è certa che quando si ritroverà faccia a faccia col fidanzato gli dirà chiaramente: "Non sono più quella di prima, e se ho fatto una scelta è perché lo sentivo".

Il desiderio di famiglia dopo l'esperienza al GF Vip

Adua si è lasciata andare anche a confessioni inedite sul rapporto che aveva prima con Giuliano che, secondo lei, spesso la trattava più come una figlia piuttosto che come la sua fidanzata.

"Non ho più voglia di lottare per difendere le mie idee. Spesso accade che lui le consideri a priori sbagliate. Ho bisogno di una persona che mi faccia sentire importante come donna", ha aggiunto la 28enne nel suo sfogo al Grande Fratello Vip.

Del Vesco ha ribadito a Dayane di avere un forte desiderio di formare una famiglia, un istinto che però il compagno non condivide nonostante facciano coppia da più di 13 anni.

"Lo sa che sono pronta a sposarmi e ad avere dei figli, ma lui non vuole. Non ho più voglia di giocare, voglio stabilità in un rapporto. Tante volte ho provato a spiegarglielo ma lui scappa. Ho sempre voluto essere una mamma giovane, non voglio avere un figlio a 40 o a 45 anni", ha proseguito la concorrente del GF Vip in merito alla sua attuale relazione sentimentale.

L'amicizia speciale tra Adua e Dayane al GF Vip

I dubbi che Adua sta iniziando a nutrire sul suo rapporto d'amore con Giuliano sembrano coincidere con un nuovo sentimento che sta nascendo in lei da qualche settimana. Come ha ammesso l'attrice stessa nella puntata del GF Vip del 18 dicembre, tra lei e Dayane si è creato un legame talmente profondo da poter essere paragonato ad una storia d'amore.

"Io per lei provo qualcosa che non avevo mai provato prima. Penso di essere innamorata in un certo senso", ha fatto sapere Del Vesco durante il programma.

L'amicizia tra quelle che i fan hanno ribattezzato le "rosmello", dunque, continua a tenere banco soprattutto per gli sviluppi inaspettati che potrebbe avere se entrambe le concorrenti dovessero restare in gioco ancora a lungo.

C'è infatti chi sostiene che tra Rosalinda e Mello possa esserci qualcosa in più di un affetto, soprattutto da parte della siciliana che nelle ultime settimane non ha nascosto la gelosia che cresce in lei tutte le volte che la modella trascorre del tempo con altri abitanti della casa. Soprattutto è la vicinanza tra la brasiliana e Sonia Lorenzini che viene mal digerita da Adua, la quale con sincerità ha ammesso: "Mi dà fastidio perché le cose che ora fa con lei prima le faceva solo con me".