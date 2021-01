Da quando Giulia De Lellis ha reso pubblici i tradimenti che le ha fatto Andrea Damante mentre era nella casa del GF Vip, Sonia Lorenzini è stata considerata una delle tante amanti del dj. A un giornalista che le ha chiesto quanto ci sia di vero dietro il Gossip che la vorrebbe in lite con l'influencer romana "per colpa" del tronista di Uomini e Donne, l'ex concorrente del reality ha fatto sapere che lui potrebbe aver mancato di rispetto alla collega ma non di certo con lei.

La versione di Sonia dopo il GF Vip

Per mesi si è vociferato che Sonia Lorenzini fosse una delle ragazze con le quali Damante ha tradito Giulia De Lellis: le riviste di gossip hanno sostenuto per tanto tempo che la 24enne di Pomezia avesse interrotto l'amicizia con la collega proprio dopo aver scoperto del suo presunto flirt con il dj.

Uscita dalla casa del GF Vip, l'influencer ha voluto fare un po' di chiarezza su questa chiacchiera, smentendo una volta per tutte di essere stata una delle amanti di Andrea.

A Gabriele Parpiglia che l'ha intervistata su Instagram il 2 gennaio, l'ormai ex concorrente del reality Mediaset ha spiegato: "Prima di entrare nei dettagli di questa vicenda, ho voluto chiarire con la diretta interessata. Volli tutelare anche la persona che stava con me (Federico Piccinato, ndr)". Sonia ha ammesso di essere stata a casa del "Dama" dopo una serata in discoteca trascorsa tra amici, ma quel giorno non sarebbe stata l'unica presenza femminile che si aggirava nell'abitazione del siciliano.

I tradimenti quando Giulia partecipava al GF Vip

"Ho presenziato a casa di Andrea dopo una serata, ma con lui c'era una ragazza che arrivava dalla discoteca.

Non voglio fare nomi perché non è affar mio", ha raccontato Sonia in queste ore. Stando a questa versione dei fatti, un paio d'anni fa Damante avrebbe tradito Giulia con una giovane conosciuta per caso in un locale. La Lorenzini sostiene di aver visto altre donne al fianco del Dama in casa dopo una nottata passata a ballare e a divertirsi tra amici.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

"Non ho visto il tradimento con i miei occhi, per questo non dissi nulla a Giulia", ha proseguito l'influencer nella ricostruzione di quello che sarebbe accaduto nel periodo in cui la De Lellis era reclusa nella casa più spiata d'Italia. "Lei era al Grande Fratello Vip (la seconda edizione, ndr), uscì tre mesi dopo. Pensai, glielo dico oppure no? Ero combattuta, ma alla fine ho preferito non parlare", ha fatto sapere l'ex concorrente del reality Mediaset in merito al rapporto d'amicizia che aveva con la collega prima che arrivasse il gossip sul suo presunto flirt con il "Dama".

Chiarimento post GF Vip tra Sonia e Giulia

Sonia ha anche precisato di aver avuto un confronto con Giulia qualche tempo dopo la fine della sua esperienza al GF Vip: "Ci parlai. Lei aveva pensato fossi io la persona che era andata con Andrea, ma non era così". La Lorenzini, dunque, continua a smentire il gossip secondo il quale sarebbe stata una delle amanti di Damante, anzi fa sapere di essersi chiarita con la De Lellis in almeno due occasioni: "Lei credette alle mie parole".

L'influencer modenese ha anche fatto sapere di aver chiesto scusa alla collega per non averle detto subito quello che aveva visto quella notte a casa del dj ma, dopo averle fornite delle prove della sua estraneità ai fatti, la ragazza si dice tranquilla e con la coscienza pulita.

"Ribadisco che non sono la causa della loro rottura", ha concluso Sonia nello sfogo, pochi giorni dopo che la tronista di Uomini e Donne è stata eliminata dal reality di Canale 5 a meno di un mese dall'inizio del suo percorso.