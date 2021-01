Nuove tensioni nella casa del GF Vip: al termine di una festa a tema brasiliano, tra Stefania e Tommaso c'è stato un piccolo battibecco. La conduttrice romana si è lamentata della vicinanza del suo amico a Dayane: i due ragazzi hanno ballato e si sono divertiti a lungo, e questo ha dato parecchio fastidio alla Orlando. Zorzi si è opposto alla gelosia della compagna di reality, rivendicando il suo diritto di poter stare con chi vuole perché non è legato a nessuna.

Il malcontento di Stefania al GF Vip 5

Sabato 9 gennaio, c'è stato un nuovo attrito tra due concorrenti del GF Vip. Per l'ennesima volta in poco tempo, Stefania e Tommaso hanno bisticciato per un motivo apparentemente futile: le amicizie che l'influencer sta costruendo con altri abitanti della casa.

La Orlando ha osservato Zorzi ballare e divertirsi con Dayane per tutta la sera, ma non si è mai avvicinata a lui per dirgli cosa le stava passando per la testa in quelle ore.

Dopo che Cecilia gli ha spifferato il malcontento della romana per il suo avvicinamento alla Mello, il ragazzo si è voluto confrontare con l'amica per mettere in chiaro alcune cose.

"Tommy mi sorprendi e non sempre in positivo. Ti sei chiarito con lei e siete stati carini tutta la sera. Non sono inca..., sono delusa. Ma non è solo per questo atteggiamento", ha spiegato Stefania dopo una precisa domanda del 25enne su cosa le stesse succedendo.

Lo sfogo di Tommaso davanti alle telecamere del GF Vip

"Assurdo. Sto con una e si inca... l'altra. Ragazze, io non sono fidanzato con nessuna di voi", ha ribattuto Zorzi con un tono piuttosto stizzito.

Il fatto che Stefania si sia mostrata invidiosa delle altre amicizie che sta costruendo al GF Vip, a Tommaso non è piaciuto, tanto che è arrivato al punto di rivendicare la sua libertà di potersi avvicinare a chi vuole senza dover dare spiegazioni.

"Ho 25 anni, sono single e gay. Se voglio farmi una serata con una persona, lo faccio", ha tuonato l'influecer l'altra notte nella casa più spiata d'Italia.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Orlando si è allontanata senza controbattere, ma questo piccolo diverbio ha turbato parecchio Tommy, che poco dopo si è sfogato con alcuni compagni di reality sulla gelosia che la sua più cara amica ha dimostrato di provare nel vederlo vicino ad altre inquiline.

Cambiano i rapporti di amicizia al GF Vip 5

Raccontando a Dayane quello che era successo poco prima con Stefania, Zorzi ha detto: "Sono stufo.

Dopo quattro mesi ho voglia di conoscere altre persone".

Tommaso ha tirato di nuovo in ballo la sua situazione sentimentale, e stavolta l'ha paragonata a quella della Orlando: "Io sono un ragazzo gay di 25 anni, tu ne hai 50 e sei etero e sposata. Devi farmi le scenate di gelosia?".

Non è la prima volta, infatti che quelli che i fan hanno ribattezzato "zorzando" litigano davanti alle telecamere per ragioni apparentemente poco importanti.

La romana, in particolare, pare soffra gli altri legami che l'influencer sta costruendo nel reality, come se fosse un po' preoccupata che qualcuno le porti via la persona che per mesi è stato il suo punto di riferimento.

Anche Dayane sembra intenzionata a variare le sue amicizie: il rapporto con Rosalinda, infatti, è in stand-by da settimane, ovvero da quando un brutta discussione ha allontanato le due giovani.

Mello, però, ha trovato conforto tra le braccia dei nuovi arrivati: Sonia, Carlotta, Samantha e Mario hanno preso il posto che fino a poco tempo fa era occupato esclusivamente dall'attrice siciliana, con la quale la modella ha vissuto un qualcosa di talmente forte che alcuni avevano scambiato per qualcosa di più.