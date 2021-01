Le novità delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 5, saranno tantissime. La famiglia Amato sarà protagonista di enormi stravolgimenti. Le anticipazioni confermano che Giuseppe Amato dopo essere tornato insieme ad Agnese dalla Sicilia inizierà a comportarsi male con tutta la famiglia e soprattutto con sua moglie. Salvatore non tollererà più l’arroganza del padre e finirà per litigare con lui e trascorrerà la notte in Caffetteria. Gabriella sarà pronta a consolarlo e i due ex fidanzati si baceranno appassionatamente. Agnese, invece, per colpa del marito dovrà accettare di non andare più a lavoro e obbedire a Giuseppe che continuerà a maltrattarla distruggendo la serenità che aveva trovato dopo la sua assenza.

Gabriella non riesce a dimenticare Salvo

Nel corso dei prossimi episodi della fiction Rai, Gabriella dopo aver preso visione della missiva scritta a suo tempo da Salvatore e mai recapitata per colpa di Agnese, causerà in lei uno squilibrio mentale senza precedenti. Quest'ultima cercherà in tutti i modi di cacciare dai suoi pensieri il suo ex fidanzato e concentrarsi nell'organizzazione del suo matrimonio con Cosimo Bergamini, ma farà molto fatica e inizierà a vacillare. Le parole scritte dal giovane Amato sono state molto toccanti e, proprio per questo motivo, Gabriella ripenserà a come sarebbe stato il suo futuro accanto a Salvo e inizierà a comportarsi in maniera totalmente differente. La stilista non potrà negare i suoi reali sentimenti nei confronti del titolare della Caffetteria e la sua mente inizierà a girovagare a tal punto da dire la prima bugia a Cosimo.

Agnese sottomessa al marito

Al centro dell'attenzione sarà anche la coppia da poco ricongiunta formata da Agnese e il marito Giuseppe. Soprattutto durante l'episodio 66, che andrà in onda il 18 gennaio, i due coniugi dopo essere tornati dalla Sicilia dove hanno trascorso le vacanze natalizie, dovranno fare i conti con molte cose. Agnese non potrà non notare il comportamento del marito che continuerà a offenderla e maltrattarla.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

L’uomo ribalterà in pochissimo tempo gli equilibri della casa, gli stessi che si erano creati dopo la sua assenza. Grazie ad Armando infatti Agnese aveva trovato la sua armonia. Il signor Ferraris la riempiva di attenzioni con veri e propri gesti di galanteria. Il ritorno di Giuseppe non farà per nulla stare bene Agnese che si troverà addirittura costretta a non andare a lavoro.

La prepotenza del padre avrà un impatto su Salvatore, il giovane stanco litigherà pesantemente con Giuseppe e scapperà via di casa. Amato trascorrerà la notte in Caffetteria ed è proprio lì che si troverà solo con Gabriella. La stilista sarà al suo fianco pronta a calmare la sua ira e tra in due arriverà anche un appassionante bacio.