Giulia Salemi è finita al centro del clamore mediatico. La concorrente del Grande Fratello Vip è stata attaccata da Guendalina Tavassi in occasione dell'ultima diretta di Instagram di Casa Chi. L'opinionista ha raccontato che tra le due c'è stato uno screzio quando erano ospiti tempo fa del programma "Parliamone...sabato" condotto da Paola Perego. A detta di Tavassi Giulia, per avere visibilità, cercherebbe sempre di sorpassare il prossimo.

Il racconto dell'opinionista

Intervenuta a Casa Chi, Guendalina Tavassi ha ammesso di avere un conto in sospeso con Giulia Salemi. L'opinionista Mediaset ha raccontato che le due erano ospiti nel programma di Paola Perego "Parliamone...sabato".

Durante la pubblicità la conduttrice si sarebbe avvicinata a Guendalina e le avrebbe chiesto di intervenire nella trasmissione anche la settimana dopo: "Come rientramo dalla pubblicità io presenterò la puntata successiva e tu interverrai dicendo che ci sarai anche tu con me". Sebbene le due avessero trovato un accordo, al termine dello spot pubblicitario Giulia Salemi avrebbe preso il microfono e annunciato di essere presente anche il sabato successivo al fianco di Perego.

Guendalina, stupita per quanto avvenuto in diretta, ha ammesso di essere rimasta in silenzio: "Sai quelle cose dove dici 'No, non ci credo'. Cioè che fai vuoi litigare in diretta?" Tavassi ha spiegato di non avere reagito così come Perego che ha capito il momento: "Paola l'ha accontentata".

A Casa Chi, l'opinionista ha confidato che il sabato dopo a "Parliamone...sabato" c'era proprio la modella italo-persiana mentre lei è rimasta a casa: "Non ho guardato la puntata...Mi fece talmente arrabbiare. Ma non era per il programma, è stato proprio il gesto". Con tono stizzito Guendalina Tavassi ha lasciato intendere di avere ancora il dente avvelenato nei confronti di Giulia Salemi.

Giulia criticata da alcuni fan della Mello

Nella giornata di giovedì 21 gennaio Giulia Salemi è stata criticata da alcuni fan di Dayane Mello. Scendendo nel dettaglio, la modella brasiliana dopo l'ennesimo prolungamento del reality show ha avuto un crollo emotivo. Di conseguenza Dayane ha deciso di trascorrere l'intera mattinata a letto e lontana dagli altri "vipponi".

Giulia Salemi sapeva dello stato d'animo della coinquilina, ma alla domanda di Stefania Orlando: "Dayane è immobile nel letto, dorme da stamattina", l'influencer ha risposto con indifferenza: "Se dorme tanto vuol dire che sta bene, beata lei.." Affermazioni che hanno infastidito alcuni telespettatori della diretta h24.