I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno trascorso le feste all'interno della casa e ieri sera hanno avuto modo di organizzare una vera festa di Capodanno, che è andata avanti per tutta la notte. Un veglione di fine anno che ha visto protagonista Tommaso Zorzi, il mattatore di questa quinta edizione del reality show. Al termine della diretta dello speciale in onda su Canale 5, Tommaso si è scatenato sulla "pista da ballo" del GF Vip e si è scatenato con Pierpaolo Pretelli: i due hanno ballato in coppia sui tacchi.

Tommaso Zorzi e Pierpaolo ballano scatenati sui tacchi durante il veglione di Capodanno al GF Vip

Nel dettaglio, Pierpaolo e Tommaso si sono dati da fare all'interno della casa durante la festa notturna del Capodanno 2021. I due si sono scatenati come non mai, ballando sulle note dei brani proposti in consolle da Andrea Zelletta che per la serata ha vestito i panni di deejay. Particolarmente scatenato il giovane Tommaso che per il veglione notturno nella casa, ha sfoggiato un nuovo paio di scarpe con i tacchi, con le quali ha ballato per tutta la notte. E questa volta, Zorzi è stato seguito anche dal suo compagno di avventura Pierpaolo Pretelli.

L'ex velino di Striscia la notizia ha così indossato un paio di scarpe con i tacchi e si è scatenato anche lui sulla pista da ballo della casa più spiata d'Italia.

I 'vipponi' scatenati nella casa del GF Vip

Insomma un veglione davvero speciale per tutti i concorrenti di questa quinta edizione del GF Vip che hanno fatto compagnia anche al pubblico da casa che in quel momento stava seguendo la diretta del reality show su Mediaset Extra. Ma Tommaso si è lasciato andare in una serie di balli scatenati anche con la sua amica del cuore Stefania Orlando, anche lei protagonista indiscussa del veglione notturno nella casa.

E così, i protagonisti del reality show hanno dato il benvenuto a questo 2021 che li vedrà ancora protagonisti per diversi mesi del palinsesto di Canale 5. La finalissima del GF Vip, infatti, non si terrà più a inizio febbraio come era stato inizialmente anticipato ma si terrà soltanto alla fine del mese. Secondo le indiscrezioni raccolte sul web, l'ultima puntata sarà trasmessa il prossimo 26 febbraio.

Lo speciale Capodanno del GF Vip perde nella gara degli ascolti

Intanto, la puntata speciale di fine anno del GF Vip trasmessa il 31 dicembre in prime time, non ha sfondato dal punto di vista degli ascolti. Lo show condotto da Signorini ha intrattenuto una media di circa 3 milioni di spettatori, fermandosi a uno share che ha per poco sfiorato il 13%. Ad avere la meglio è stato L'anno che verrà trasmesso su Rai 1 che ha conquistato l'attenzione di oltre otto milioni di spettatori, con il 33% di share.