I riflettori di questo Grande Fratello Vip 2020 continuano ad essere posti sul giovane Tommaso Zorzi, il personaggio rivelazione di questa edizione del reality show. Nei giorni scorsi si è parlato di alcuni presunti flirt che il giovane Tommaso avrebbe avuto prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. Tra questi è uscito fuori Luca Vismara, ex concorrente dell'Isola dei famosi e di Amici di Maria De Filippi, il quale ha raccontato di averlo visto svariate volte e "non per giocare a tombola". Dopo le dichiarazioni di Vismara è venuto fuori anche un altro ragazzo che ha raccontato al blog Biccy del suo presunto flirt con Zorzi. Si tratta di un certo Kevin.

Tommaso Zorzi e il flirt con Luca Vismara prima dell'inizio del GF Vip

Nel dettaglio, Luca Vismara durante l'evento streaming di fine anno 'Ciao 2020, io esco' condotto da Soleil Sorge, ha raccontato di essersi visto svariate volte con Tommaso Zorzi, aggiungendo che non si erano limitati a fare dei giochi da tavolo o di società. "Quindi ammetto che lascio le porte aperte a Tommaso", ha proseguito poi Luca aggiungendo che, se quando terminerà l'avventura del GF Vip Zorzi dovesse riavvicinarsi a lui, ne sarebbe molto contento.

Parole che non sono passate inosservate e hanno spinto il giovane Kevin a prendere la parola e a rilasciare delle dichiarazioni al blog Biccy. Trattasi di un giovane ragazzo di Milano, il quale sostiene di aver conosciuto Tommaso questa estate, tramite degli amici in comune.

Kevin parla della sua frequentazione con Tommaso prima del GF Vip

"Mi pare strano che Vismara lo frequentasse prima del GF Vip", ha dichiarato Kevin aggiungendo poi che in quel periodo Tommaso sarebbe uscito quasi tutte le sere con lui. Kevin ha raccontato di averlo conosciuto in via Lecco e, sebbene in un primo momento lui non provasse molta simpatia nei confronti di Zorzi (che conosceva solo attraverso i social), tra di loro sarebbe nata fin da subito una bella attrazione.

"Mi ha aggiunto su Instagram e abbiamo iniziato a messaggiare e ci siamo visti direttamente la sera", ha raccontato Kevin, aggiungendo di averlo frequentato fino al giorno prima che partisse per Roma per iniziare l'avventura del Grande Fratello Vip.

Le parole di Kevin sul suo rapporto con Tommaso: 'Io non gli ho detto ti aspetto'

Il racconto di Kevin, poi, si è fatto più dettagliato e ha ammesso che tra di loro ci sarebbe stato anche un bacio in pubblico, in presenza degli altri amici, sempre in via Lecco.

Kevin e Tommaso si sarebbero sentiti anche nei giorni in cui Zorzi si trovava in albergo a Roma, prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. "Io non gli ho detto ti aspetto perché non mi andava di fare promesse", ha ammesso Kevin.