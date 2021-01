Tommaso Zorzi ha ammesso di non farcela più a resistere all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Recluso assieme ai suoi compagni di gioco dallo scorso settembre, parlando con Samantha De Grenet, Tommaso ha ammesso che non resisterebbe un solo giorno in più tra le mura domestiche di Cinecittà oltre l'8 febbraio, giorno in cui Alfonso Signorini ha comunicato loro che ci sarà la finalissima di questa edizione. Tuttavia De Grenet ha svelato al giovane influencer che lo show potrebbe anche essere allungato di una o due settimane e a quel punto Zorzi è diventato una furia.

Tommaso Zorzi capisce che la finale del GF Vip non ci sarà l'8 febbraio

Nel dettaglio, infatti, dopo aver confessato alla sua compagna di gioco che non resisterebbe ulteriormente all'interno del GF Vip, Tommaso ha scoperto da Samantha che l'8 febbraio potrebbe non essere la data ufficiale della finale di questa quinta edizione del reality show di Canale 5.

"Samantha se sai qualcosa, dimmelo. Io non resisto, te lo dico. Se fai questi sguardi vuol dire che c'è qualcosa sotto e non puoi dirlo" ha sbottato Tommaso mentre cercava di capire quale fosse la realtà dei fatti.

Immediata la reazione di Stefania Orlando che ha cercato subito di tranquillizzare Tommaso e gli ha detto che, arrivati a questo punto del gioco, restare in casa qualche settimana in più non cambierebbe nulla ma lui non l'ha presa per niente bene.

La crisi di Tommaso per il nuovo prolungamento del GF Vip

Non contento delle rassicurazioni della sua amica Stefania, Tommaso ha scelto di recarsi in confessionale per chiedere la verità agli autori del GF Vip. Peccato, però, che la risposta non sia stata positiva. "Non lo sappiamo" gli hanno risposto nel momento in cui Zorzi ha chiesto loro di dirgli se la finalissima di questa quinta edizione andrà in onda l'8 febbraio.

Insomma una situazione che sta diventando una vera e propria "agonia" per diversi concorrenti del GF Vip, molti dei quali sono rinchiusi in casa dallo scorso mese di settembre, tra cui Tommaso ma anche Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta e Dayane Mello.

La data della finale del GF Vip fissata per il 26 febbraio: concorrenti ancora all'oscuro

A questo punto, però, dato che la finalissima davvero non ci sarà il prossimo venerdì 8 febbraio in prime time su Canale 5, la produzione del reality show dovrà prendere in considerazione l'idea di informare i concorrenti.

Come reagiranno i "Vipponi" quando Alfonso Signorini comunicherà loro la nuova data della finalissima, fissata per il prossimo 26 febbraio 2021?

C'è da scommettere che non mancheranno i colpi di scena e qualche "scenata" di troppo.