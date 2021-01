All'interno della casa del Grande Fratello Vip è tempo di nuovi confronti e in queste ultime ore Pierpaolo Pretelli ha letteralmente spiazzato la sua fidanzata Giulia Salemi con delle dichiarazioni che l'hanno lasciata molto perplessa. Tutto è successo dopo che l'ex velino di Striscia la notizia ha avuto un incontro in confessionale con la psicologa del reality show, che l'ha aiutato un po' a capire il suo percorso di queste settimane all'interno della casa più spiata d'Italia. Pierpaolo, al termine della chiacchierata, ha confessato a Giulia che forse hanno un po' accelerato i tempi e che dovevano aspettare prima di "lasciarsi andare" insieme.

I dubbi di Pierpaolo su Giulia nella casa del GF Vip

Pierpaolo ha esordito dicendo a Giulia che, secondo il parere di molte persone, sono stati molto affrettati nel viversi questo sentimento all'interno della casa del GF Vip.

"Forse non ho avuto il tempo di capire" ha proseguito Pierpaolo chiacchierando con Salemi che in un primo momento ha ascoltato il suo sfogo post psicologa senza dire nulla.

Pierpaolo ha poi ribattuto sul fatto che gli altri dicono che abbiano accelerato i tempi e a quel punto, l'ex velino di Striscia la notizia, ha spiazzato la sua fidanzata dicendo che forse avrebbero dovuto fare le cose con maggiore calma.

"Credo che avremmo dovuto aspettare un po'", ha dichiarato Pierpaolo aggiungendo che in questo modo avrebbero dato modo anche alla sua famiglia di capire la sua scelta.

Giulia Salemi delusa dalle parole di Pierpaolo

Del resto i familiari di Pretelli sono sempre stati molto chiari nei confronti del ragazzo e in diverse occasioni hanno ribadito la loro avversità a questa nuova storia d'amore che stava nascendo all'interno della casa del Grande Fratello Vip con la bella Giulia Salemi.

Dopo lo sfogo di Pretelli, non è mancata la reazione di Giulia che non ha gradito per niente le parole pronunciate dal suo fidanzato e non ha nascosto di non essere per niente d'accordo con il suo pensiero.

Lo sfogo di Giulia verso Pierpaolo al GF Vip

"Ma quale veloce? È stata una cosa graduale la nostra" ha sbottato Giulia, aggiungendo di aver dato il massimo per lui e di essersi messa in gioco completamente.

"Se non basterà per te, me ne farò una ragione" ha proseguito poi la Salemi visibilmente stizzita.

Giulia, infatti, non ha nascosto che con le sue affermazioni e le sue domande sibilline, Pierpaolo non stava facendo altro che farle venire dei dubbi sulla loro neonata storia d'amore. "Non mi far soffrire, non mi far star male e non mi prendere in giro" ha proseguito Giulia che, in questo modo, ha chiesto a Pierpaolo di essere sincero e chiaro con lei.