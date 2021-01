Can Yaman continua ad essere al centro del gossip. In queste ultime ore non si parla d'altro della sua neonata storia d'amore con la conduttrice Diletta Leotta, complici degli scatti che hanno immortalato la coppia in teneri atteggiamenti, mentre si scambiavano baci ed effusioni a Roma. L'attore protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è stato al centro di accese discussioni anche sui social e proprio nelle ultime ore si è scagliato contro un gruppo di fan che ha criticato il suo nuovo flirt con la Leotta.

L'attore Can Yaman messo sotto accusa da alcune fan

Nel dettaglio, dopo una serie di critiche ricevute sia su Twitter che su Instagram, i due social network che vengono usati maggiormente da Can Yaman per mantenere un contatto diretto con le sue numerose fan sparse in tutto il mondo, l'attore ha lanciato una frecciatina scritta in italiano.

Can, quindi, ha voluto "colpire" soprattutto le fan italiane che in queste ore hanno messo in discussione il suo innamoramento per la bella Diletta, che sembra avergli rapito il cuore.

Dopo le critiche, Can Yaman sbotta contro le fan e disattiva Twitter

"Fatti miei. Punto" ha scritto Can Yaman su Twitter prima di disattivare il suo account ufficiale ed evitare, quindi, per un po' di tempo di leggere ciò che scrivono di lui su quel social.

Lo stesso commento, poi, Can lo ha postato anche tra le stories del suo profilo ufficiale Instagram ed ha scelto di limitare i commenti alle sue ammiratrici che, in questo modo, non possono avere più un contatto diretto con la star della Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno che continua la scalata verso il successo in prime time su Canale 5.

Insomma una presa di posizione molto forte quella dell'attore turco che non ha gradito per niente alcuni dei commenti che sono stati postati sui social in merito a questo suo nuovo amore, che sarebbe sbocciato a Roma nei giorni in cui Can partecipava alla realizzazione di un nuovo spot pubblicitario diretto dal regista Ferzan Ozpetek.

I nuovi impegni tv di Can Yaman: da Mr. Wrong a Sandokan

Can cambierà idea nel corso delle prossime ore e tornerà ad essere attivo su Twitter per ristabilire il filo diretto con le sue ammiratrici? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.

Intanto l'attore si prepara per nuovi impegni professionali che lo attendono nel nostro Paese. A breve, infatti, debutterà sulle reti Mediaset la nuova serie tv Mr.

Wrong che lo vede protagonista nei panni di un'aitante ristoratore.

E poi ancora Can Yaman sarà il protagonista assoluto del remake di Sandokan, la celebre serie tv degli anni '70, che portò al successo Kabir Bedi, la quale tornerà in video in una veste rinnovata.