Continua l'appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore 5. La soap opera italiana andrà in onda con un'altra sorprendente settimana che va dall'11 al 15 gennaio 2021. Salvatore si renderà conto di essere ancora innamorato di Gabriella, quest'ultima cercherà di convincere il ragazzo a lasciarsi il passato alle spalle. Malgrado ciò la stilista farà fatica ad allontanarsi da lui. Agnese tornerà dalla Sicilia e, oltre ad affrontare il figlio in cerca di spiegazioni per il messaggio nascosto, la sarta sarà costretta a dire addio al suo amato Armando. Mentre l'amore tra Ferraris e Agnese giungerà a capolinea, in casa Conti, Beatrice e Vittorio saranno vicini più che mai, come una vera e propria famiglia.

I due ammetteranno i sentimenti che hanno provato reciprocamente.

Beatrice affronta il primo giorno di lavoro al Paradiso

Nella settimana che va dall'11 al 15 gennaio, Salvatore sarà sempre più convito che se Gabriella avesse letto la famosa lettera, le cose con lei sarebbero andate nel migliore dei modi. Il giovane Amato penserà che la madre, dopo aver nascosto il messaggio, ha cambiato il futuro della coppia, separando le loro vite. Nonostante ciò Salvo sarà speranzoso in un riavvicinamento a Rossi. Intanto Beatrice affronterà il suo primo giorno di lavoro come assistente del ragioniere Luciano al Paradiso, ma nel frattempo continuerà a frequentare la scuola serale di ragioneria. Il doppio gioco di Umberto Guarnieri invece verrà subito scoperto da Arturo Bergamini.

Clelia Calligaris ha un malore in magazzino

In seguito al ritrovamento della lettera, Gabriella cercherà in tutti i modi di lasciarsi il passato alle spalle ma non ci riuscirà: Salvatore non rinuncerà a lei e Rossi mentirà per la prima volta a Cosimo. Arturo Bergamini e il commendatore saranno protagonisti di un duro scontro in merito all'affare che cercheranno di portare a termine.

Alla luce di ciò, Bergamini deciderà di indagare su quello che è successo ad Achille Ravasi. Il padre di Cosimo riceverà un'informazione molto utile da parte di Ludovica. Gli equilibri in casa Conti verranno destabilizzati in seguito a una telefonata dal collegio di Serena, nel frattempo un ricordo del passato farà sì che Beatrice e Vittorio si riavvicinino più del dovuto.

Al grande magazzino Gabriella inizierà a disegnare la maglia della squadra di ciclismo del Paradiso delle signore creata da Armando. Il signor Ferraris nonostante l'entusiasmo per l'iniziativa realizzata, non potrà non pensare ad Agnese. L'uomo sarà preoccupato per il ritorno della sua amata e del marito dalla Sicilia e si confiderà con Luciano. Nel corso delle nuove puntate Clelia avrà un mancamento nel magazzino del Paradiso. A notare il malore sarà Irene che da qualche sera dorme in quel luogo, ma la Venere non interverrà in soccorso di Clelia per non farsi scoprire.

Armando e Agnese si lasciano

Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, Marcello inviterà il socio a lasciare il passato alle spalle e a non pensare più a Gabriella, ma il giovane Amato non accetterà alcun consiglio e continuerà ad andare dietro alla stilista.

Il ragazzo si confiderà con la giovane Parisi ma non si renderà conto di quello che Laura prova per lui. Giuseppe Amato e Agnese saranno di ritorno a Milano e Armando sarà ormai convinto che tra lui e la sarta non sarà assolutamente come prima. Salvatore affronterà finalmente la madre in un confronto molto doloroso. Il ragazzo chiederà delle spiegazioni circa la lettera che Agnese aveva nascosto, impedendo che arrivasse nelle mani di Gabriella. Il ritorno della sarta sarà pieno di imprevisti: oltre allo scontro con il figlio deciderà di rinunciare ad Armando. L'addio tra i due sarà molto triste. Mentre l'amore tra Agnese e Armando verrà spezzato, quello tra Beatrice e Vittorio riaffiorerà tra i ricordi riemersi quando i due ammetteranno finalmente i sentimenti che hanno provato reciprocamente.