Sembrano aumentare di giorno in giorno gli scettici sul flirt che è nato tra Giulia e Pierpaolo al GF Vip 5. Anche Tommaso Zorzi si è esposto per criticare le effusioni, a suo parere eccessivamente passionali, che si sono scambiati i due compagni in diretta tv il 31 dicembre. Salemi, colpita dalle parole dell'amico, ha reagito intavolando una discussione sul rispetto dei sentimenti e sul modo giusto con cui si dovrebbero dire le cose.

Il parere di Tommy sulla nuova coppia del GF Vip

Il 2021 è iniziato all'insegna dell'amore nella casa del GF Vip. Dopo settimane di giochi e sguardi d'intesa, tra Pierpaolo e Giulia è sbocciato un sentimento che sta facendo discutere sia dentro che fuori le mura di Cinecittà.

Se la mamma di Pretelli ha provato a consigliargli di proseguire da solo il percorso nel reality, Zorzi è stato più deciso nel commentare i baci appassionati che l'ex velino e l'influencer si stanno dando davanti alle telecamere.

Rivolgendosi direttamente alla Salemi, Tommaso ha detto: "Il bacio in piscina era più spontaneo e tenero, l'altro sembrava una roba forzata, quasi un limone da sbronzi".

Il ragazzo si riferiva allo scambio di affettuosità tra i due giovani durante la puntata speciale di Capodanno, quella trasmessa su Canale 5 il 31 dicembre. Alfonso Signorini ha chiesto ai vipponi di baciarsi sotto il vischio, come da tradizione, e la "scenetta" che hanno messo su i "prelemi" non è piaciuta affatto a Zorzi.

La replica seccata della concorrente del GF Vip

"Ti parlo proprio del gusto, limonare così in televisione non lo comprendo", ha aggiunto Tommaso prima di lanciare una frecciatina velenosa all'amica.

"Poi non ti lamentare se la gente si mette in mezzo", ha detto il giovane in merito alle parole con le quali la madre di Pierpaolo ha cercato di dissuaderlo dal vivere il flirt con Giulia nella casa del GF Vip.

Salemi, anziché apprezzare il consiglio di Zorzi, c'è rimasta male e gli ha risposto accusandolo di insensibilità.

"Sei mio amico, potresti avere un po' più di tatto. Ho solo seguito l'istinto, non infierire. Ho capito che ti ha fatto schifo perché era volgare", ha replicato l'italo-persiana.

Lo showman della quinta edizione del reality, però, non si è lasciato intenerire dalle parole dell'influencer e le ha ribadito: "Sei grande e vaccinata, e questa cosa tra l'altro l'hai già fatta (un flirt al GF Vip con Francesco Monte tre anni fa, ndr).

Per me c'è sempre un decoro e un gusto".

Passione anche nel cucurio del GF Vip tra i 'prelemi'

Tommaso e Giulia hanno discusso per tutto il pomeriggio di venerdì 1 gennaio senza mai riuscire a trovare un punto d'incontro, anche perché in serata la ragazza è stata mandata nel cucurio dal GF Vip.

Salemi faceva parte del team che ha perso la sfida nella puntata di Capodanno, quindi lei e altri vipponi dovranno trascorrere qualche giorno nella parte meno agiata della casa per punizione.

La scorsa notte, inoltre, l'influencer si è resa protagonista di un momento piuttosto imbarazzante per i telespettatori. I "prelemi" sono stati sorpresi dalle telecamere mentre amoreggiavano in maniera piuttosto "focosa" nello stesso lettino: le tenerezze si erano fatte a tal punto passionali, che la regia ha dovuto cambiare inquadratura per evitare che la gente vedesse troppo.

La passione tra Giulia e Pierpaolo, dunque, è alle stelle nonostante siano in pochi a credere nel loro rapporto: sia dentro che fuori le mura di Cinecittà, sono in moltissimi a considerare questa coppia un po' "artefatta", come se entrambi i giovani si stessero lasciando andare non per un reale interesse reciproco ma per far sì che si parli di loro in puntata.