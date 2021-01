La puntata del GF Vip che è andata in onda il 25 gennaio scorso, ha lasciato degli strascichi non indifferenti nei rapporti tra alcuni concorrenti. La decisione di Giulia di escludere Tommaso dalla rosa dei candidati al ruolo di primo finalista uomo, è ancora argomento di discussione nella casa. Zorzi, supportato da Dayane, ha attaccato l'influencer dicendole che in questi giorni starebbe facendo la vittima, accusandolo di prenderla di mira con frecciatine che lui non le lancerebbe affatto.

Scontro al GF Vip tra Giulia e Tommy

Tra Giulia e Tommaso sembra essersi rotto qualcosa dopo la diretta del GF Vip di lunedì scorso.

L'influencer non ha mandato giù la scelta della compagna di escluderlo dal televoto per il secondo finalista, ma soprattutto la motivazione che la giovane ha dato a Signorini ("me l'ha chiesto lui con uno sguardo").

A qualche giorno da questo episodio che ha fatto discutere sia nella casa che tra i telespettatori, Salemi ha cercato un confronto con Zorzi in serata. L'italo-persiana si è lamentata dell'atteggiamento provocatorio che il coinquilino avrebbe con lei ultimamnete: "Per me l'amicizia è dimostrazione. Da te mi sento provocata con infinite frecciatine".

Stanco di sentirsi giudicato dalla fidanzata di Pierpaolo, il concorrente della quinta edizione ha deciso di prendere drasticamente le distanze da lei, cancellandola dalla lista dei suoi amici anche fuori dalle mura di Cinecittà.

Dayane dalla parte di Zorzi al GF Vip 5

Tommaso ha spiegato per l'ennesima volta a Giulia che il tipo di amicizia che c'era tra loro anche prima del GF Vip, per lui non è mai andata oltre qualche serata di divertimento: l'influencer sostiene di non essersi mai confidato con la compagna di reality, per questo non può considerarla una delle sue migliori amiche.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Quando Salemi ha ribadito che da parte sua c'è sempre stato un affetto sincero anche lontano dalle telecamere, Zorzi ha sbottato: "Hai un po' di manie di persecuzione. Hai sempre quest'idea che ti faccio le battutine".

"Ti metti in condizione di fare la vittima", ha aggiunto il protagonista della quinta edizione trovando il supporto della prima finalista Dayane.

Nello spiegare come mai se l'è presa per non essere stato scelto come primo candidato uomo alla finale, Tommy ha detto: "Non mi sono offeso perché non mi hai scelto, ma perché per te ci arrivo lo stesso".

Giulia si è difesa dicendo che è libera di votare per chi vuole e che Zorzi la starebbe facendo sentire più in colpa di quello che merita per una mossa fatta durante un gioco televisivo.

Gli influencer del GF Vip 5 lontani

"Il mio dispiacere nasce perché vengo messa in dubbio. Ammetto di aver dato una motivazione sbagliata, ma da te mi sento sempre provocata", ha detto ancora Giulia nella discussione che c'è stata il 28 gennaio nella casa del GF Vip.

Tommaso ha ribadito il suo pensiero sia sull'amicizia pregressa con Salemi che sulla "mossa" che ha fatto in puntata quando l'ha escluso dal televoto per la finale: "Mi è sembrata una cosa furba".

Zorzi non è l'unico a credere che l'italo-persiana e Pierpaolo abbiano messo in atto una strategia quando hanno preferito altri concorrenti a lui nella scelta dei candidati al ruolo di secondo finalista della quinta edizione del reality. Le scelte dei "prelemi", infatti, anche secondo i telespettatori sarebbero state la conseguenza di un calcolo fatto per spingere Pretelli verso il confronto esclusivo con Zelletta al televoto.

Qualora in questa nomination al positivo ci fosse stato anche Tommy, sia l'ex velino che il tronista pugliese avrebbero avuto poche chance di ottenere il pass per la finalissima dell'1 marzo.