Il clima all'interno della casa del GF Vip continua ad essere molto rovente e le ultimissime news riguardano la modella Dayane Mello che, in queste ore, è finita al centro delle polemiche per delle frasi poco carine pronunciate nei confronti di Francesco Oppini. Tra i due, infatti, non corre affatto buon sangue e sebbene Oppini sia uscito dalla casa quando ha la possibilità di intervenire durante le puntate in diretta del reality show, non perde occasione per lanciare frecciatine nei confronti della modella. Un atteggiamento che non piace per nulla alla Mello che in queste ore ha sbottato duramente contro l'amico di Tommaso Zorzi.

Dayane Mello contro Francesco Oppini al GF Vip ed è polemica

A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale in diretta del Grande Fratello Vip, Dayane parlando con Rosalinda ha ammesso di sperare con tutta se stessa che Francesco non intervenga nuovamente contro di lei.

"Se oggi Francesco lo becco di nuovo a parlare, io lo ammaz..." ha detto Dayane all'interno della casa del GF Vip, censurandosi poco prima di finire la frase che, tuttavia, non è passata affatto inosservata sul web e sui social.

Le parole di Dayane, infatti, non sono piaciute alla maggior parte del pubblico che segue e commenta il reality show sui social network e in molti hanno sottolineato che non si tratterrebbe del primo scivolone da parte della modella brasiliana.

Lo scivolone di Dayane contro Oppini

La stessa Rosalina, che in quel momento si trovava con Dayane ha provato a "mettere una pezza" e ha giustificato Dayane dicendo: "Io come i bambini devo fare con lei".

Cosa succederà a questo punto? C'è da scommettere che tali parole non saranno piaciute per niente al diretto interessato e forse neppure a sua mamma Alba Parietti, sempre molto attente e attiva sui social.

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip in programma lunedì 4 gennaio su Canale 5, ci sarà spazio per l'ennesimo confronto tra Dayane Mello e Francesco Oppini?

Occhi puntati sulla coppia Giulia-Pierpaolo nella casa del Grande Fratello Vip

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le ultime news che arrivano dalla casa più spiata d'Italia riguardano anche la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

I due, infatti, dopo i tentennamenti iniziali hanno scelto di lasciarsi andare alla passione che li ha travolti.

Complici il soggiorno all'interno del "Cucurio", Pierpaolo e Giulia si sono lasciati trasportare ad un momento di intimità tra baci, coccole e carezze. Un clima idilliaco per questa giovane coppia, pronta a viversi il loro sentimento all'interno della casa più spiata d'Italia.