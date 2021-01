Uomini e donne è pronto a tornare in tv dopo la pausa natalizia a partire dal 7 gennaio. Nel frattempo, la dama storica Gemma Galgani ha rilasciato importanti dichiarazioni su Novella 2000, dove non ha fatto mistero dei sentimenti che prova per Maurizio Guerci, il cavaliere che sembra averle rapito il cuore. Su di lui tante parole di apprezzamento e una confessione che non lascia adito a dubbi: "Sono veramente innamorata di lui". Che sia proprio la volta buona per la dama torinese?

U&D, Gemma su Maurizio: 'È stato un vero e proprio colpo di fulmine'

In attesa della messa in onda delle nuove puntate di Uomini e donne, una delle protagoniste indiscusse del programma, Gemma Galgani, ha rilasciato un'intervista dove ha dichiarato di essere felice e perdutamente innamorata del cavaliere mantovano Maurizio Guerci.

Gemma si è lasciata andare a importanti dichiarazioni: "Sono molto felice", ha detto la dama, che ha proseguito "Maurizio è stato un vero e proprio colpo di fulmine". Secondo le sue parole tra loro tutto procede per il meglio, visto che si sentono spesso al telefono: "Ci chiamiamo perlomeno tre volte al giorno".

Gemma si sbilancia su Maurizio: 'Sono veramente innamorata di lui'

A dispetto dei rumor che li volevano in crisi durante queste vacanze natalizie, tra Gemma e Maurizio il rapporto si sta consolidando e sembrano esserci tutti i presupposti per un lieto fine. Dopo 10 anni all'interno di Uomini e Donne, per la dama torinese sembra giunto il momento di coronare il suo sogno d'amore. Maurizio, infatti, sembra essere l'uomo giusto per lei, tanto da essere riuscito a farle dimenticare il suo ex storico Giorgio Manetti.

Su questo punto Gemma ha precisato: "Con Giorgio non ho più nulla a che fare. È una storia passata. Adesso penso solo a Maurizio. Un uomo che non ha nulla in comune con Giorgio". Galgani ha continuato a tessere le lodi del suo cavaliere e si è sbilanciata sino a dichiarare: "In questo momento di Maurizio vedo solo il lato positivo, sono veramente innamorata di lui".

Ci sarà finalmente il lieto fine per Gemma e Maurizio?

Uomini e donne ritorna su Canale 5 il 7 gennaio

Una bella notizia per tutti i fan di Uomini e donne giunge scorrendo la guida tv di Mediaset. Dando uno sguardo alla programmazione dei prossimi giorni, si evince che Uomini e donne tornerà su Canale 5 già a partire da giovedì 7 gennaio, con qualche giorno di anticipo sulla data inizialmente prevista.

Il successo del dating show di Maria De Filippi, molto probabilmente, ha fatto sì che la messa in onda delle nuove puntate venisse anticipata. Vi è grande attesa soprattutto per quanto riguarda il percorso dei due tronisti che, in questo inizio 2021, dovrebbero arrivare a una scelta.