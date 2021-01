Elisabetta Gregoraci non è più una concorrente del Grande Fratello Vip ma in queste ore continua a tenere banco sul web e sui social. Questa volta, la showgirl calabrese si è fatta notare per un "like" che ha messo dal suo account ufficiale Instagram ad un post di una vecchia edizione del reality show, condotta da Ilary Blasi, durante la quale la conduttrice si scagliava contro Alfonso Signorini che in quell'occasione svolgeva il ruolo di opinionista del reality show.

Il like di Elisabetta Gregoraci contro Alfonso Signorini dopo l'uscita dal GF Vip

Nel dettaglio, il video caricato dalla pagina Instagram di "Trash Italiano" vedeva protagonista Ilary Blasi in un acceso diverbio con Signorini in merito alla questione Fabrizio Corona.

Quando l'opinionista prese la parola per annunciare un'intervista di Corona sul suo settimanale, la reazione della Blasi non fu proprio delle migliori. Insomma, un filmato non proprio edificante nei confronti dell'attuale conduttore del Grande Fratello Vip e a far maggior rumore è stato proprio il "like sospetto" da parte di Elisabetta Gregoraci.

La reazione social della showgirl calabrese, ovviamente, non è passata inosservata e in moltissimi hanno fatto notare il "cuoricino" che aveva messo al post contro Signorini. Che ci sia un po' di maretta tra i due?

Intanto, nel corso della puntata del GF Vip di ieri sera, in molti hanno notato l'assenza in studio di Elisabetta Gregoraci, sottolineata anche dallo stesso conduttore nel momento in cui si parlava della relazione in corso tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Le polemiche su Elisabetta Gregoraci che è volata a Dubai dopo il GF Vip

Tuttavia, l'assenza della showgirl in studio non ha nulla a che vedere con il "like" sospetto contro Signorini. Semplicemente, dopo lo speciale del 31 dicembre, la Gregoraci è volata a Dubai per trascorrere un periodo delle feste in compagnia di suo figlio Nathan Falco e del suo ex marito Flavio Briatore.

Una scelta, quella della Gregoraci che ha scatenato anche un vespaio di polemiche in rete e sui social, dove in molti non riuscivano a spiegarsi come sia stato possibile per la showgirl calabrese lasciare l'Italia e volare negli Emirati Arabi, data la difficile situazione che c'è dettata dalla pandemia della Covid-19.

A tal proposito, Elisabetta ha deciso di fare chiarezza su queste polemiche aizzate da un gruppo di detrattori in rete e l'ex protagonista del Grande Fratello Vip ha confessato di non avere la residenza in Italia, dove le leggi sono diverse.

"Ogni tanto documentiamoci, è importante" ha sbottato la Gregoraci rispondendo al commento su Instagram di un detrattore.