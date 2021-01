Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sui canali Mediaset dal giorno 11 fino al 17 gennaio 2021. L'ispettore Mauro chiederà di essere perdonato da Felipe per avergli mentito in merito alla figura del trafficante Cesar Andrade, ma la proposta di pace non sarà accettata. Nel frattempo, i dottori sconsiglieranno di portare la domestica brasiliana dai medici di Barcellona, mentre Genoveva Salmeron deciderà di andare a prendere il dottor Balaguer. Infine, la donna riuscirà a salvarsi dalla delicata operazione chirurgica e l'avvocato, per festeggiare questa notizia, deciderà di comprare un anello per prendere come sposa l'amata Marcia Sampaio.

Soap opera Una Vita: l'operazione della domestica Marcia Sampaio andrà bene

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Una Vita, Alvarez Hermoso sarà molto preoccupato per lo stato di salute della sua amata brasiliana, ma l'operazione si concluderà per il meglio. Infatti, la donna uscirà dalla sala chirurgica e verrà portata in una camera da letto sotto gli occhi emozionati dell'avvocato Felipe. Nel frattempo, tutti gli abitanti di Acacias 38 saranno grati alla dark lady Genoveva e alle sue preghiere per aver salvato la vita della donna.

Prossimi episodi, Una Vita: l'ex sarta Susana deciderà di rimproverare Rosina per alcuni incontri romantici

Nei prossimi episodi spagnoli di Una Vita, Susana rimprovererà Rosina per aver tentato di organizzare alcuni incontri passionali tra lei e Armando, ma più tardi l’uomo deciderà di invitare Felicia e l'ex sarta a una mostra di un suo amico pittore.

Nel frattempo, Felipe riuscirà a recuperare un anello di fidanzamento da regalare alla sua amata grazie all'aiuto del suo amico Liberto. Alvarez Hermoso sarà contento che la sua ragazza si sia salvata dal conflitto a fuoco con il trafficante di donne Cesar Andrade e deciderà di sposarla.

Spoiler, soap opera: Cinta e Camino potranno partecipare a un film grazie all'artista Alfonso

Le anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita, rivelano che ci sarà una nuova crisi familiare in casa Palacios. Infatti, se da una parte i Domínguez vorranno festeggiare Cinta e Camino che riusciranno a recitare in un lungometraggio, dall’altra, Alfonso avrà una novità per le due donne che le lascerà senza parole: soltanto una di loro potrà partecipare al suo film.

Quale donna verrà scelta dall'artista per il suo lungometraggio? Per scoprire tutte le prossime anticipazioni dei nuovi episodi bisognerà attendere i prossimi giorni.