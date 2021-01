Il Grande Fratello Vip 5 prosegue la sua messa in onda in televisione ma al tempo stesso va avanti sul fronte social. In queste ultime ore ha fatto molto discutere la presa di posizione della coppia Giulia Salemi - Pierpaolo Pretelli i quali non hanno mandato al televoto per il finalista Tommaso Zorzi, scatenando un vespaio di polemiche in rete e sui social. In difesa della Salemi è sceso in campo il suo miglior amico Matteo Evandro, che su Twitter ha spezzato una lancia a favore della ragazza e ha parlato anche di Tommaso Zorzi. Peccato, però, che le parole di Matteo non siano piaciute ai familiari di Tommaso che hanno prontamente assunto le difese di Zorzi, recluso ancora nella casa di Cinecittà.

I familiari di Tommaso contro il miglior amico di Giulia Salemi

Nel dettaglio, a proposito di quello che è accaduto ieri sera all'interno della casa del GF Vip e della scelta fatta da Giulia Salemi di non salvare Tommaso e quindi di non dargli la possibilità di accedere in anticipo alla finale, il miglior amico dell'influencer l'ha difesa su Twitter.

"Forse stasera ha sbagliato, forse ha idealizzato un'amicizia diversa, ma sicuramente gli vuole bene davvero" ha scritto Matteo sui social.

Immediata la reazione della sorella di Tommaso, Gaia Zorzi che ha prontamente risposto a questo tweet con un messaggio ben chiaro. "Matte ma tanto sei super di parte" ha scritto la ragazza alludendo al fatto che si trattasse del miglior amico di Giulia Salemi e quindi sapeva benissimo quale fosse la realtà della situazione fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

L'attacco di Gaia Zorzi contro l'amico della Salemi sui social

"Finché c'era solo Tommi al GF non ti esprimevi mai" ha ribattuto ancora la sorella di Zorzi, aggiungendo che secondo lei Matteo non avrebbe a cuore il miglior interesse per Zorzi.

Parole secche e decise quelle della sorella di Tommaso che sono state confermate e sottoscritte anche dalla mamma del protagonista di questa quinta edizione del GF Vip.

Sempre su Twitter, la signora Armanda, mamma di Tommaso ha scritto: "Quoto" come risposta al tweet di sua figlia Gaia in cui puntata il dito contro il miglior amico della Salemi.

Annunciata la data della finale del GF Vip 5

Insomma sembrerebbe proprio che il clima sia bello rovente non solo all'interno della casa più spiata d'Italia ma anche all'esterno, dove ormai sono in tanti coloro che aspettano con trepidazione la messa in onda della finalissima.

E, per fortuna, Alfonso Signorini ha svelato la data ufficiale di messa in onda dell'ultima puntata: si terrà il prossimo lunedì 1° marzo 2021. Sarà questa la serata in cui verrà proclamato il vincitore assoluto di questa seguitissima edizione del reality show.