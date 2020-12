Anche se sono amici da tempo, sembra che Tommaso e Giulia vivano un rapporto altalenante nella casa del Grande Fratello Vip. Zorzi, in particolare, non perde occasione per punzecchiare l'italo-persiana sulle scelte amorose che sta facendo davanti alle telecamere, soprattutto in merito al legame con Pierpaolo. Nel fare una battuta su dei brillantini che aveva sul viso, l'influencer ha "attaccato" la compagna di reality dicendo che lei vivrebbe di luce riflessa, ovvero quella datale dagli amori che vive in televisione.

La stoccata di Tommy alla coinquilina del GF Vip 5

Seconda frecciatina da parte di Tommaso Zorzi ai "prelemi": il ragazzo, infatti, ha criticato sia l'atteggiamento remissivo di Pierpaolo con le donne, che la scelta di Giulia di avvicinarsi a un uomo in tutte le edizioni del GF Vip alle quali ha partecipato.

Nel primo pomeriggio di lunedì 28 dicembre, infatti, l'influencer è stato ripreso dalle telecamere del reality mentre scherzava con Cecilia Capriotti su dei brillantini che aveva sul viso.

Nello spiegare perché la sua faccia fosse ricoperta di strass, il concorrente del format Mediaset ha usato la lingua spagnola, forse per non far capire alla diretta interessata le cose che stava per dire contro di lei.

Attriti tra Giulia e Tommaso nella casa del GF Vip

"Perché hai quei brillantini sul viso?", ha chiesto Cecilia al compagno di GF Vip, che ha prontamente risposto "perché io brillo di luce propria, non sono come Giulia Salemi che deve fare coppia affinché se ne parli".

Quella che potrebbe essere interpretata come una battuta di spirito, da alcuni spettatori è stata intesa come una frecciatina velenosa di Tommaso all'influencer italo-persiana, la stessa che negli ultimi giorni si è avvicinata a Pierpaolo dopo essersi ripromessa di non ripetere gli errori commessi nella terza edizione del reality con Francesco Monte.

Lo "showman" della casa, dunque, ha usato dell'ironia per commentare in modo negativo l'atteggiamento che la sua amica sta assumendo con Pretelli, bissando in tutto e per tutto quello che ha fatto con l'ex tronista pugliese non più di due anni fa nello stesso contesto.

Il pensiero di Zorzi su Pierpaolo al GF Vip: 'Un farfallone'

Prima di lanciare una frecciatina velenosa che Giulia Salemi non ha captato, forse perché è stata pronunciata in spagnolo, Zorzi si era esposto per contestare anche l'atteggiamento di Pierpaolo al GF Vip 5.

Nell'analizzare con l'amica Stefania Orlando gli interessi che Pretelli ha detto di provare in questi mesi, Tommaso ha commentato: "Elisabetta, Giulia e la sua ex (Ariadna Romero, ndr). Ha trent'anni, non venti. Si facesse un'idea altrimenti passa per un farfallone".

L'influencer ha criticato l'indecisione che l'ex velino manifesta nei confronti delle tre donne alle quali è stato accostato da quando è entrato nella casa, soprattutto la sorpresa che Ariadna Romero gli ha fatto pochi giorni prima di Natale, ha creato in lui dubbi e ripensamenti.

Tommy ha anche detto che Pier come amico è eccezionale, ma come fidanzato non lo vorrebbe mai, perché a lui piacciono le persone decise e che portano avanti un sentimento contro tutto e tutti.

Nel corso della puntata del GF Vip del 28 dicembre si affronterà anche quest'argomento: Alfonso Signorini proverà a fare chiarezza su quello che sta succedendo nel cuore di Pierpaolo che, da quando l'ex signora Briatore ha lasciato il gioco, sembra barcamenarsi a fatica tra il feeling con Giulia e quello che sente ancora per la madre di suo figlio Leonardo.