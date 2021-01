Un gioco proposto ai suoi quasi 5 milioni di followers su Instagram, è stato il mezzo attraverso il quale Giulia De Lellis ha fatto un po' di chiarezza sui tanti Gossip che sono circolati di recente sul suo conto. Oltre a confermare di essere in ottimi rapporti con tutti i suoi ex fidanzati, la romana ha ribadito per l'ennesima volta che la relazione con Carlo Beretta è iniziata soltanto quando lei e Andrea Damante non stavano più insieme da un po' di tempo.

Sfoghi serali per Giulia De Lellis

Tutto è cominciato dal gioco "vero o falso" che Giulia ha proposto ieri sera ai suoi fan di Instagram. In poco tempo, infatti, la ragazza si è resa conto che la maggior parte delle domande che le venivano poste, riguardavano la sua vita amorosa, principalmente sui rapporti che intrattiene tutt'ora con i suoi ex.

A chi le ha chiesto se è rimasta in contatto con Damante anche dopo la rottura, De Lellis ha risposto: "Vero". La giovane ha usato la stessa parola quando le sono stati nominati Irama e Andrea Iannone (sul pilota ha avuto tentennamenti, dicendo prima di non aver più legami con lui e poi correggendosi in una Stories successiva).

Le richieste più "scottanti", però, sono quelle che i follower hanno fatto quando la 25enne ha deciso di soddisfare delle curiosità in modo un po' più approfondito, rispondendo sinceramente a chi voleva sapere qualcosa in più sulla sua sfera privata.

Motivi dell'addio tra Giulia De Lellis e Damante

Dopo che per settimane le riviste di gossip hanno sostenuto che la sua storia con Beretta sia cominciata nel periodo in cui lei e Damante erano in crisi ma non ancora separati, i fan di Giulia le hanno chiesto quanto di vero ci sia dietro a questa chiacchiera.

"Non ho iniziato a sentirlo quando ero in vacanza con Andrea. Quando sono innamorata, amo solo il mio fidanzato. Posso fare apprezzamenti su un bel ragazzo, ma sono una persona seria e queste cose non le faccio", ha spiegato la 25enne di Pomezia su Instagram.

Un altro utente ha domandato a De Lellis se la storia con il "Dama" è finita per dei nuovi tradimenti da parte di lui.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è voluta scendere nei particolari della rottura (ha detto che forse un giorno ne parlerà in modo approfondito), ma ha precisato: "No, stavolta questa cosa non c'entra. Ma è una cosa molto lunga e complicata da spiegare".

L'influencer, comunque, ha fatto sapere di essere "in buona" con tutti i suoi ex, coi quali pare si scambi messaggi d'affetto e di auguri nelle occasioni speciali come i compleanni o le festività.

L'amore con Beretta raccontato da Giulia De Lellis

Contrariamente a quello che hanno sempre sostenuto i giornalisti e lo stesso Damante, la relazione tra Giulia e Carlo non sarebbe iniziata quando lei era ancora legata all'ex.

A chi ieri sera le ha chiesto delucidazioni su come e quando è cominciato il rapporto col rampollo Beretta, l'influencer ha fatto sapere: "È nata molto lentamente. Ci conoscevamo, eravamo amici e poi abbiamo cominciato a frequentarci per dei progetti di lavoro".

"Premetto che io non ero più fidanzata e anche lui era libero", ha sottolineato De Lellis in risposta a chi ancora è convinto che abbia mancato di rispetto ad Andrea lasciandosi andare con un altro ragazzo quando erano ancora una coppia in crisi.

"Eravamo entrambi confusi, anche perché Carlo me l'ha presentato il mio ex.

Anche se loro non erano amici, la situazione era particolare. Forse avrei dovuto evitare di innamorarmi di uno che ho conosciuto tramite il mio ex", ha raccontato la 25enne sui social network.

Nel descrivere ai suoi followers cosa l'ha colpita di Beretta, Giulia ha detto: "Lui è elegante ed educato. Una delle persone più buone ed interessanti che abbia mai conosciuto".