Giulia De Lellis sembra non perdere mai l'occasione per punzecchiare l'ex fidanzato Andrea sui social network. Spesso e volentieri, infatti, la ragazza tira in ballo Damante quando parla del cucciolo che hanno in comune. Di recente, ad esempio, l'influencer si è opposta con frasi "al veleno" a chi ha sostenuto che Tommaso somigli al dj: la romana ha anche condiviso un'immagine un po' "forte" del cagnolino, e anche in quel caso ha coinvolto l'ex tronista di Uomini e donne nel suo sfogo.

Il pensiero di Giulia De Lellis va ancora al 'Dama'

Secondo alcuni follower della giovane influencer ogni occasione sembra essere buona per Giulia per provocare a distanza Damante.

Ieri, venerdì 8 gennaio, l'influencer ha postato un video nel quale si vedevano la tv accesa e il cagnolino intento a mimare un rapporto intimo con un cuscino.

Le parole che la De Lellis ha usato per commentare questa scena, stanno facendo discutere, tanto quanto l'immagine forte che la stessa ha voluto condividere con i suoi quasi cinque milioni di followers.

"Mi scuso per la sua volgarità. È giovane e voglioso, ma anche qui non ha preso da me", ha scritto la 24enne riferendosi a Tommaso, il cucciolo che ha in comune con Andrea e che nel filmato in questione è stato sorpreso in un momento un po' particolare e privato.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dunque, ci ha tenuto a precisare che l'inclinazione del suo animaletto ad assumere comportamenti un po' forti, non l'ha presa da lei ma da qualcun altro, ovvero dal dj col quale lo condivide.

La precisazione di Giulia De Lellis: 'Il cane non somiglia ad Andrea'

Prima di punzecchiare Damante nella Instagram Stories appena citata, Giulia si era lasciata andare ad un altro commento che aveva catturato l'attenzione dei fan.

Sempre sul suo profilo da quasi 5 milioni di followers, la De Lellis ha caricato la risposta piccata che ha dato a chi ha "osato" dirle che Tommaso è identico ad Andrea.

"No, no e no. Basta dirmi questa cosa. Lui è più bello, ha un pelo curato e pettinato. Hanno solo lo stesso colore di capelli, che devo dire è carino. Lui ha i miei occhi, non lo nota nessuno questo?", ha scritto l'influencer nel breve e ironico sfogo che ha avuto sui social network l'8 gennaio.

Anche se non voleva essere cattiva nei confronti dell'ex, la romana ha colto la palla al balzo per citarlo nuovamente e per sottolineare quanto il loro cucciolo sia più carino e dolce di lui.

Un cucciolo tra Giulia De Lellis e Damante

Non è la prima volta che Giulia "usa" Tommaso per lanciare qualche frecciatina all'ex fidanzato. Nel recente passato, infatti, la giovane ha punzecchiato Damante tutte le volte che il cagnolino che hanno in comune torna da lei dopo essere stato qualche giorno con il tronista.

Sono tante, infatti, le Instagram Stories che l'influencer ha pubblicato per lamentarsi di quanto sia poco pulito il cucciolo quando lo riprende: nei brevi periodi che trascorre con Andrea, l'animale non sarebbe curato e accudito abbastanza secondo la puntigliosa 24enne.

I "Damellis" hanno adottato Tommy la scorsa primavera, ovvero quando erano ancora fidanzati: la rottura che c'è stata lo scorso settembre, ha spinto i due ragazzi ad accordarsi sul tempo da passare assieme al loro cane, come fanno la maggior parte dei genitori separati con i loro figli.

Il cucciolo, comunque, ha già conosciuto i nuovi compagni dei suoi padroni: con Carlo Gussalli Beretta ha trascorso il Capodanno e la Befana a St. Moritz, con Elisa Visari è stato qualche giorno in montagna dopo il Natale.