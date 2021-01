La settima stagione di Una vita riserverà numerosi colpi di scena ai telespettatori. Alcuni dei personaggi diranno addio alla soap, come il caso di Antonito Palacios che morirà insieme a Carmen e Marcelina a seguito di un attentato anarchico che sconvolgerà il quartiere. A causa della differenza tra la messa in onda spagnola e quella italiana, queste puntate c'erano trasmesse su Canale 5 tra circa un anno. Nel frattempo, sia l'attrice che interpreta Lolita che quello che dà il volto a Ramon, hanno voluto esprimere il loro dispiacere per l'uscita di scena del personaggio di Antonito. In particolare Juanma Navas ha dichiarato: 'Per sempre e sempre mio figlio'.

Una vita, puntate spagnole: Antonito muore in un attentato

La nuova stagione di Una vita attualmente in onda in Spagna sarà segnata da diversi colpi di scena. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che uno dei personaggi più amati della soap dirà addio ai telespettatori. Antonito Palacios, interpretato da Alvaro Quintana, perderà tragicamente la vita in seguito ad un attacco anarchico. Lo scoppio di una bomba infatti, procurerà ferite mortali al marito di Lolita ma non solo. Anche Marcellina e Carmen moriranno. Tre personaggi dunque, lasceranno la soap iberica nella settima stagione.

Lo struggente addio di Antonito a Lolita e Moncho

Nelle puntate di Una vita appena andate in onda in Spagna, i telespettatori hanno assistito all'ultimo saluto di Lolita al marito.

Un momento struggente in cui la bottegaia, si ritroverà in ospedale insieme al piccolo Moncho al capezzale di Antonito. La donna gli resterà accanto nei suoi ultimi istanti di vita e si assisterà all'ultimo commovente dialogo tra Antonito e la moglie. Una scena che avrà lasciato il segno in tutto il pubblico spagnolo di Una vita che non si aspettava questa uscita di scena.

Anche gli stessi attori della serie iberica non hanno nascosto la delusione per quanto accaduto. In particolare, l'attore che interpreta Ramon Palacios sui social, ha confessato che non dimenticherà mai tutti i momenti trascorsi sul set con Alvaro Quintana. I due, nel corso degli anni, hanno stretto una profonda amicizia, visto che hanno girato molte scene insieme.

Il Ramon di Una vita saluta Antonito: 'Per sempre mio figlio'

Juanma Navas su Instagram, ha voluto condividere parole di affetto nei riguardi del collega, di cui ha detto: "Tu sei stato il meraviglioso figlio irriverente che non ho mai avuto...Per sempre e sempre mio figlio”. Dopo il post del Ramon di Una vita, è arrivato anche quello di Rebecca Alemany, l'attrice che presta il volto a Lolita. Quest'ultima ha scritto un pensiero dedicato ad Antonito e Carmen. Come già anticipato, anche la moglie di Ramon perderà la vita nell'attentato e Palacios senior si ritroverà ancora una volta ad affrontare l'ennesimo dramma. In una volta sola perderà sia il figlio che la moglie. Duri avvenimenti che lo vedranno sempre più unito a Lolita, nel tentativo di superare il lutto per le tragiche morti dei loro cari.

Sempre dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si viene a sapere che, dopo l'uscita di scena di Alvaro Quintana, in Una vita ci sarà un salto temporale di cinque anni.