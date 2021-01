Il 14 gennaio per Giulia De Lellis è stato un giorno piuttosto movimentato. Come documentano le Stories che lei stessa ha pubblicato su Instagram in queste ore, la bella influencer ha vissuto una piccola disavventura in casa. Il risveglio della romana è stato traumatico in quanto ha urtato forte la testa in camera da letto: i fan si sono preoccupati soprattutto perché la ragazza non ha più dato aggiornamenti sulle sue condizioni.

Disavventura mattutina per Giulia De Lellis

Risalgono ormai ad un bel po' di ore fa le Instagram Stories con le quali Giulia De Lellis ha informato i suoi fan dei momenti di paura che ha vissuto la mattina del 14 gennaio.

In alcuni video che ha caricato sul suo profilo da quasi 5 milioni di followers, l'influencer ha spiegato di essere incappata in una brutta caduta in camera da letto.

"Le sto combinando tutte", ha esordito la giovane nel breve racconto di quello che le è successo poco dopo essersi svegliata nella sua abitazione milanese.

"Alla vigilia del mio 25esimo compleanno, ho avuto la brillante idea di svegliarmi, andarmi a preparare e tornare in camera di testa, sbattendola così forte che non potete capire il male", ha fatto sapere l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nello sfogo social che molti siti di Gossip stanno riportando da questo pomeriggio.

Silenzio social per Giulia De Lellis dopo la 'capocciata'

Nell'informare i suoi tanti fan di quello che le era appena successo, Giulia ha aggiunto: "Devo stare qualche ora senza telefono e aspettare.

Dobbiamo capire se la botta ha fatto danni oppure si è trattato solo di una capocciata".

È passata più di mezza giornata da quando la De Lellis ha pubblicato queste Instagram Stories che hanno allarmato i suoi fan, e fino ad ora non è arrivato nessun altro aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Nei video pubblicati stamattina, però, la ragazza appariva un po' intontita dopo la testata data in camera da letto.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Probabilmente per recuperare al meglio in vista del suo compleanno di domani, la romana ha deciso di prendersi una pausa dai social network, ma questo sta facendo preoccupare ancora di più i suoi tantissimi followers.

Una borsa da migliaia di euro: il regalo che si è fatta Giulia De Lellis

Prima di incappare in questo piccolo incidente domestico, Giulia si era resa protagonista di un altro momento che ha fatto discutere.

In vista del suo compleanno di venerdì 15 gennaio, la De Lellis è andata a ritirare il regalo che si è fatta da sola, ed ha condiviso tutto con i suoi quasi 5 milioni di fan su Instagram.

La popolare influencer, infatti, ha informato i curiosi di aver acquistato una borsa molto costosa, ovvero un modello esclusivo di un famoso brand di lusso che si può avere soltanto su prenotazione e dopo una lunga attesa. In rete, inoltre, sta circolando il prezzo medio di un accessorio come quello che si è auto-regalata la giovane per i suoi 25 anni: un solo articolo di questa linea può costare da un minimo di 10mila ad un massimo di 100mila euro.

Giulia, però, ha fatto sapere di essersi meritata un dono così prezioso e di sentirsi felice come una bambina per la compera che aveva appena fatto.

"Grazie a tutti per i consigli, anche io ho scelto il rosa. Nel frattempo fantasticavo su un'altra eventuale borsa", ha detto la ex di Andrea Damante in alcune Stories che ha pubblicato sul suo profilo qualche ora prima di dare una forte testata al muro della camera da letto, la stessa che condivide con il suo attuale compagno Carlo Gussalli Beretta.