Tra i concorrenti protagonisti di questo Grande Fratello Vip 5 c'è stato anche Stefano Bettarini, alla sua seconda esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. Peccato, però, che la sua avventura sia durata pochissimi e nel giro di tre giorni è stato squalificato per una presunta bestemmia pronunciata nella casa. Una decisione che non è piaciuta per niente a Bettarini che, in queste settimane, ha mosso delle accuse e ha intrapreso anche un'azione legale contro il reality show. A fornire ulteriori dettagli ci ha pensato anche Salvo Veneziano che in una diretta Instagram ha tirato in ballo anche Elisabetta Gregoraci, come "responsabile" di quanto accaduto.

Le accuse contro Elisabetta Gregoraci mosse da Salvo

Salvo già in precedenza si era schierato a favore di Bettarini e della sua "battaglia" contro il GF Vip per portare alla luce la verità sulla sua squalifica immediata dal reality show di Canale 5.

In queste ore, però, Salvo ha rincarato la dose sostenendo che Bettarini lo avrebbero fatto entrare in casa per alimentare su un presunto flirt che cin sarebbe stato in passato con Elisabetta Gregoraci, prima che diventasse a tutti gli effetti la signora Briatore.

È questa l'idea che si era fatto Salvo, il quale ha ricordato anche che nel momento in cui Elisabetta vide Stefano varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, gli chiese subito di stare attento a ciò che avrebbe detto durante la sua permanenza al GF Vip 5.

La squalifica di Bettarini: coinvolta Gregoraci?

"Il problema è che dietro Elisabetta chi c'è? Stiamo parlando di un colosso che poi è amico di personaggi belli forti" ha dichiarato Salvo sui social, senza fare però precisi riferimenti.

"Secondo me una telefonata e facciamo fuori Bettarini" ha proseguito poi Salvo, fornendo così la sua versione dei fatti su come sarebbero andate le cose in merito all'espulsione dal gioco dell'ex marito di Simona Ventura.

I sospetti di Salvo su Elisabetta Gregoraci

Insomma delle accuse forti quelle che Salvo ha mosso nei confronti della showgirl calabrese che, secondo lui, sarebbe "protetta" da qualcuno di molto potente che avrebbe "ordinato" addirittura che Bettarini fosse squalificato dal GF Vip.

Dichiarazioni che, in queste ore, stanno facendo il giro del web e della rete ma da parte di Elisabetta Gregoraci non c'è stata ancora nessuna presa di posizione. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 fino ad ora ha preferito non replicare alle accuse che le sono state mosse da Salvo Veneziano.