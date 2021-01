Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per avere utilizzato un linguaggio sessista e volgare nei confronti di Maria Teresa Ruta. In un'intervista radiofonica rilasciata a Radio Radio nel programma di Giada Di Miceli "Non succederà più", il 51enne ha spiegato che non è facile convivere con una persona rumorosa ed esibizionista come Ruta. Ma non solo, Filippo ha espresso una critica anche nei confronti degli autori del reality show di Canale 5.

La versione dell'ex gieffino

Nell'intervista rilasciata a Giada Di Miceli, Filippo Nardi ha spiegato di essere arrivato al Grande Fratello Vip terrorizzato dalla possibilità di utilizzare un linguaggio sbagliato senza rendersi conto.

Il 51enne ha riferito che prima di varcare la fatidica porta rossa, gli autori avevano invitato i futuri coinquilini ad utilizzare un linguaggio consono.

Per quanto riguarda la squalifica per le frasi sessiste pronunciate ai danni della Ruta, l'ex gieffino ha confidato che ripeterebbe le stesse perché Maria Teresa spesso rideva alle sue battute. In merito alla 60enne, Filippo ha lanciato una frecciatina: "E' una persona molto rumorosa ed esibizionista, non è facile convivere con lei". Tuttavia, Nardi non ha mai voluto nominare la la sua coinquilina per motivi banali. A detta del conte italo-inglese, Maria Teresa è una grande giocatrice. Durante l'intervista Filippo Nardi ha anche sottolineato che al momento della squalifica Ruta ha detto delle bugie, perché oltre a quella frase infelice non hai pronunciato altri insulti altrimenti ci sarebbero stati dei video.

Inoltre, il 51enne si è detto convinto che la mamma di Guenda Goria non sia mai stata realmente offesa altrimenti si sarebbe lamentata in confessionale.

La stoccata agli autori

Filippo Nardi ha ammesso di esserci rimasto male per l'atteggiamento ostile degli autori e di Alfonso Signorini. A differenza di alcuni concorrenti squalificati dal gioco, lui non è stato invitato allo speciale di Capodanno.

Inoltre, l'ex gieffino ha riferito di non avere avuto la possibilità di replicare. Il 51enne non è riuscito neanche ad andare come ospite in uno dei salotti di Barbara D'Urso, perché la conduttrice era già andata in ferie per la pausa natalizia.

A detta di Filippo, nella casa di Cinecittà sono state pronunciate frasi più gravi della sue come ad esempio quella di Francesco Oppini ai danni di Dayane Mello.

A tal proposito il conte sembra avere le idee chiare: "Molte scene sono state montate dagli autori". Infine, Filippo Nardi ha dichiarato di essere rimasto turbato perché sui social ha ricevuto delle minacce.